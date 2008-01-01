Невероятные камбэки. Как "Барыс" вытаскивал игры в КХЛ с Юрием Михайлисом

Казахстанский клуб "Барыс" в матче с "Куньлунем" в пятый раз в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) успешно отыгрался, набрав хотя бы очко. О спасениях команды Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Стартовала серия 5 сентября в Минске, когда "Барыс" отыгрался с 1:4 в матче с "Динамо", но игру проиграл в овертайме. Роман Старченко, Никита Михайлис и Даррен Диц забили по голу в течение 18 минут третьего периода, а казахстанский клуб сделал первый камбэк в сезоне.

"Невероятно! Мне кажется, сам "Барыс" не понимает, как это сделал," - охарактеризовал встречу комментатор КХЛ.







Второй похожий матч прошел в Уфе. Казахстанская команда проигрывала в две шайбы к третьему периоду с "Салаватом Юлаевым", но голы Максима Мусорова и Дица перевели встречу в овертайм. Победный бросок на счету Старченко. Важным эпизодом стало удаление до конца встречи Михайлиса, которого на льду сменил Мусоров.







Голы Михайлиса с Дицем помогли выиграть матч со "Спартаком". "Барыс" пропустил первым, но во втором периоде вышел вперед (2:1). Россияне сравняли счет, а в дополнительной пятиминутке победным стал бросок капитана, который оформил дубль.







Еще один полноценный камбэк был в домашнем матче с "Витязем", когда подмосковная команда получила преимущество в два гола к 34-й минуте. Шайбы Мэтта Фрэттина и Старченко восстановили равновесие, а эффектный буллит в исполнении Фила Варона принес два очка.







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Напомним, "Барыс" начал очередную выездную серию с волевой победы над китайским "Куньлунем" и закрепился на восьмом месте в Восточной конференции. О матче высказался капитан астанчан Даррен Диц, который забил победный гол. Следующая встреча пройдет 21 декабря, когда столичная команда сыграет в Нижнем Новгороде с "Торпедо".