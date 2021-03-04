В паре казахстанского клуба "Барыс" и магнитогорского "Металлурга" прошел самый результативный матч первого игрового дня Кубка Гагарина. Соперники забили на двоих 11 голов, а в самой продуктивной параллельной встрече забито почти в два раза меньше шайб. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В Магнитогорске соперники позволили друг другу совершить несколько камбэков, установив окончательный результат 4:7. То есть каждый седьмой бросок в створ ворот становился голевым. Самым близким по результативности стал матч в Санкт-Петербурге, где местный СКА переиграл минское "Динамо" со счетом 4:2.

Результаты первого игрового дня в Кубке Гагарина

Восточная конференция:

"Ак Барс" (1) - "Торпедо" (8) - 2:1 ОТ;

"Авангард" (2) - "Автомобилист" (7) - 3:0;

"Металлург" (3) - "Барыс" (6) - 7:4;

"Салават Юлаев" (4) - "Трактор" (5) - 1:3.

Западная конференция:

ЦСКА (1)- "Спартак" (8) - 1:0 ОТ;

СКА (2) - "Динамо" Минск (7)- 4:2;

"Динамо" Москва (3) - "Северсталь" (6) - 1:0;

"Локомотив" (4) - "Йокерит" (5) - 1:0.

Если начало дуэли "Металлурга" с "Барысом" можно охарактеризовать как очень неожиданным, ведь такого количества шайб сложно было предугадать, то сразу четыре игры можно отнести к напряженным, а один - к сенсации. Ко второй группе отойдут встречи в Казани, Ярославле и два матча в Москве.

Единственным клубом, который смог обыграть более рейтингового оппонента, стал "Трактор". Челябинцы в Уфе перестреляли "Салават Юлаев", совершив одинокий апсет старта турнира. В других матчах выиграли те, кто играл на своем льду и считался фаворитом в паре.

Таким образом, самым непредсказуемым матчем стала игра "Металлурга" с "Барысом", где две команды с не самыми результативными атаками в турнире выдали настоящий голевой праздник. Предположим, что результат не будет никем не превзойден, но еще одна игра в Магнитогорске ожидается с нетерпением.

"Барыс" показал, что умеет пользоваться ошибками соперников даже в статусе аутсайдера. Смогут ли казахстанцы выиграть гостевой матч? В текущем сезоне этого сделать не удавалось, но на одну игру "Барыс" способен собраться и сыграть очень аккуратно. Этого может хватить для победы над "Металлургом", а мы увидим продолжение суперхоккея.

"Барыс" почти обречен в битве с "Металлургом"? Как казахстанцы совершали камбэк в Кубке Гагарина

Напомним, дуэль в Магнитогорске продолжится сегодня, 4 марта. После этого матча "Барыс" с "Металлургом" переберутся в Нур-Султан, где 6 и 8 марта продолжат серию до четырех побед. Второй матч противостояния покажут в прямом эфире.

Такого еще не было, или как "Барыс" с "Металлургом" переписали историю в Кубке Гагарина