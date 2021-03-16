Президент "Барыса" Борис Иванищев высказался о будущем главного тренера Юрия Михайлиса, который проводил первый самостоятельный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб выполнил задачу на сезон: вышел в плей-офф КХЛ с шестого места в Восточной конференции, но затем проиграл магнитогорскому "Металлургу" (2:4).

"Я считаю, что для первого года тренерский штаб сработал достойно. Но то, как будет дальше... Но как примет совет наше решение? Контракты у них заканчиваются 30 апреля. Позже будет информация о тренерском штабе. Остается он или новый будет. Какие задачи будут ставиться. На данный момент - у них действующие контракты", - резюмировал Иванищев.

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Напомним, казахстанский клуб "Барыс" досрочно выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, а у практически всего основного состава в конце апреля истекают контракты. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.

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