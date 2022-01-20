"Металлург" или "Трактор". Кого "выберет" и пройдет "Барыс" в первом раунде Кубка Гагарина

"Барыс" может взять реванш у "Металлурга" за поражение в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина или во второй раз подряд в плей-офф Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройти "Трактор". О выборе более удобного соперника для старта в играх на вылет - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанцы занимают восьмое место на "Востоке" с 48 очками и в соперники могут получить лидера конференции. С 73 баллами гонку возглавляет "Трактор", но если Лига пойдет по альтернативному варианту, где учитываются только первые 45 матчей соперников, то на вершину поднимется "Металлург" (сейчас 71 очко).

"Барыс" - "Металлург" - 2:2

Российский клуб обладает самой производительной атакой в сезоне КХЛ, но казахстанцы дважды сумели переиграть соперников в последних дуэлях (3:2 и 4:3 ОТ). Близкими по счету получились и первые две схватки конкурентов, когда магнитогорцы выиграли только в один гол (1:2 и 3:4).

Заметим, что в обоих проигранных случаях "Барыс" открывал счет, но затем упускал победы. Что же касается пересечений соперников в плей-офф, то конкуренты встречались четыре раза. Со счетом 3:1 впереди "Металлург", выиграли россияне и прошлогоднюю дуэль (2:4), досрочно выбив казахстанцев из турнира.

"Барыс" - "Трактор" - 0:2

Россияне для обновленного казахстанского клуба пока неприступны, ведь соперники вырвали две победы в обоих проведенных матчах. В каждой встрече пропущено по четыре гола, что позволило вырвать только одно очко у лидера сезона. Есть ли шансы в плей-офф?

Если выбирать, то "Барысу" предпочтительнее встретиться с "Металлургом". С челябинцами казахстанцы дважды играли в плей-офф, обменявшись победами (3:4 и 4:2), но "Трактор" в этом сезоне входит в топ-3 самых результативных команд турнира. С другой стороны, в прошлый раз "Барыс" обыграл "Трактор", хоть и был аутсайдером, как сейчас.

Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф

Ранее казахстанский клуб отреагировал на возможность дополнительных матчей для отбора команд в Кубок Гагарина. "Барысу" подобрали потенциального соперника, а лидера отправили в НХЛ.