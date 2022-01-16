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Казахстанского хоккеиста из "Барыса" отправили в НХЛ

Казахстанского хоккеиста из "Барыса" отправили в НХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Российский сайт Sport24 представил свой топ-5 игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут начать следующий сезон в НХЛ. В этот список вошел нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Никита Михайлис, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сын главного тренера "Барыса" планомерно прогрессировал и постепенно подбирался к гроссмейстерскому показателю "очко за матч". Поэтому присутствие Михайлиса в топ-5 лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата не должно никого удивлять: Никита шел к этому последние несколько сезонов.

Он дебютировал в КХЛ еще семь лет назад и за это время из безусловно талантливого, но еще совсем сырого хоккеиста превратился в главную звезду казахстанской команды и одного из самых зрелищных игроков лиги. В этом сезоне Никита набрал 44 результативных балла в 47 матчах и стал главной причиной того, почему "Барыс" входит в зону плей-офф в Восточной конференции. И в предстоящее межсезонье Михайлису предстоит сделать сложный выбор.

Очевидно, что за талантливого и вышедшего на абсолютно новые проектные мощности форварда развернется нешуточная борьба между топ-клубами, поэтому даже в условиях потолка зарплат жалование уроженца Караганды подскочит в несколько раз. При этом сам Никита неоднократно признавался, что грезит мечтой об игре в НХЛ и готов сделать все что угодно, чтобы попасть в лучшую лигу мира. Хорошей новостью для самого хоккеиста является тот факт, что он не был задрафтован - значит, у него будет возможность выбирать любой клуб НХЛ. Поэтому одной из главных интриг межсезонья станет решение Михайлиса - выберет ли он мечту и отправится за океан или окажется в одном из топ-клубов КХЛ", - пишет издание.

В текущем сезоне Михайлис провел 47 матчей в "регулярке" КХЛ, в которых набрал 46 (20+26) очков.

Стала известна зарплата сына главного тренера "Барыса"
 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита НХЛ

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