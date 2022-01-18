 PG1CArcmI46l0Ikhb24xlDEv6xB1nc8tee7BpWM8
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф

Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием казахстанского "Барыса" не будет доигран. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, команды, которые имеют больше всего очков по итогам 45 первых матчей, попадут в число восьми сильнейших в каждой конференции. В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми. За такой вариант, в частности, выступает ЦСКА.

Кроме того, возможен и вариант с системой "плей-ин". Если он будет принят, доигрываться регулярный чемпионат также не будет, а команды, которые занимают места с седьмого по десятое в каждой из конференций, сразятся между собой за два места в плей-офф. Схемы есть разные: как круговой турнир между четырьмя командами, так и серии до двух побед. За эту систему, что логично, выступают "Торпедо" и "Автомобилист", которые на данный момент не попадают в плей-офф.

При этом большинство клубов выступают против доигровки регулярного чемпионата любой ценой. Ключевые хоккеисты - в сборных, не исключены и новые положительные тесты. Играть ключевые матчи за место в плей-офф или более высокий "посев" вторыми составами мало кто хочет.

"Мы были готовы". Михайлис - об отмененных играх и дальнейших планах "Барыса"

Таким образом, "Барыс", располагающийся сейчас на восьмом месте в Восточной конференции, сыграет в первом раунде плей-офф с магнитогорским "Металлургом". У команды Юрия Михайлиса, набравшей 48 очков, остались несыгранными девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Остальные пары плей-офф (после вычетов очков за все матчи после 45-го) выглядят следующим образом:

Западная конференция:
СКА (1) - "Динамо" Минск (8)
"Динамо" Москва (2) - "Спартак" (7)
"Йокерит" (3) - "Локомотив" (6)
ЦСКА (4) - "Северсталь" (5)

Восточная конференция:
"Металлург" (1) - "Барыс" (8)
"Трактор" (2) - "Нефтехимик" (7)
"Ак Барс" (3) - "Сибирь" (6)
"Салават Юлаев" (4) - "Авангард" (5).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:30
Хоккей
Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф
Вчера , 16:00
Хоккей
Казахстанский хоккеист с драфта НХЛ покинул "Барыс" Казахстанский хоккеист с драфта НХЛ покинул "Барыс"
16 января, 21:51
Хоккей
Казахстанского хоккеиста из "Барыса" отправили в НХЛ Казахстанского хоккеиста из "Барыса" отправили в НХЛ
15 января, 23:32
Около спорта
Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании
15 января, 15:13
Хоккей
"Придется - смогу много что рассказать". Тренер клуба КХЛ - о скандальном уходе из "Сарыарки" "Придется - смогу много что рассказать". Тренер клуба КХЛ - о скандальном уходе из "Сарыарки"
15 января, 14:45
Хоккей
"Мы были готовы". Михайлис - об отмененных играх и дальнейших планах "Барыса" "Мы были готовы". Михайлис - об отмененных играх и дальнейших планах "Барыса"
14 января, 08:34
Хоккей
Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ
14 января, 00:10
Хоккей
Преследователь "Барыса" в КХЛ пропустил красивый гол Преследователь "Барыса" в КХЛ пропустил красивый гол
13 января, 22:35
Хоккей
Конкурент "Барыса" выиграл первый матч в 2022 году и приблизился к казахстанцам в КХЛ Конкурент "Барыса" выиграл первый матч в 2022 году и приблизился к казахстанцам в КХЛ
13 января, 20:41
Хоккей
Клуб КХЛ "потерял" 20 игроков и ушел на самоизоляцию Клуб КХЛ "потерял" 20 игроков и ушел на самоизоляцию
13 января, 19:43
Хоккей
Минус три конкурента? Как "Барыс" пробивается в плей-офф КХЛ Минус три конкурента? Как "Барыс" пробивается в плей-офф КХЛ
13 января, 07:18
Хоккей
КХЛ отменила второй матч с участием "Барыса" КХЛ отменила второй матч с участием "Барыса"
12 января, 20:10
Хоккей
КХЛ решила приостановить чемпионат с участием "Барыса". Подробности КХЛ решила приостановить чемпионат с участием "Барыса". Подробности
12 января, 16:33
Хоккей
Появились новости о приостановке чемпионата КХЛ с участием "Барыса" Появились новости о приостановке чемпионата КХЛ с участием "Барыса"
12 января, 15:05
Хоккей
Клуб казахстанца стал третьим участником плей-офф КХЛ от конференции "Барыса" Клуб казахстанца стал третьим участником плей-офф КХЛ от конференции "Барыса"
12 января, 07:13
Хоккей
"Барыс" вышел в плей-офф КХЛ, или как разыграют последние места в Кубке Гагарина "Барыс" вышел в плей-офф КХЛ, или как разыграют последние места в Кубке Гагарина
11 января, 22:00
Хоккей
КХЛ приняла решение по поводу продолжения чемпионата с участием "Барыса" КХЛ приняла решение по поводу продолжения чемпионата с участием "Барыса"
11 января, 20:59
Хоккей
Определено место проведения домашнего матча "Барыса" с "Ак Барсом" в КХЛ Определено место проведения домашнего матча "Барыса" с "Ак Барсом" в КХЛ
11 января, 17:00
Хоккей
Домашний матч "Барыса" против "Ак Барса" перенесли в Россию Домашний матч "Барыса" против "Ак Барса" перенесли в Россию
11 января, 14:52
Хоккей
КХЛ отменила матч "Барыса" КХЛ отменила матч "Барыса"
11 января, 11:00
Хоккей
"Барыс" понес потерю перед матчем КХЛ с "Торпедо" "Барыс" понес потерю перед матчем КХЛ с "Торпедо"
11 января, 10:07
Хоккей
Казахстанский форвард из "Барыса" заинтересовал клубы в Финляндии Казахстанский форвард из "Барыса" заинтересовал клубы в Финляндии
10 января, 16:51
Хоккей
Будет ли остановлен чемпионат с участием "Барыса"? КХЛ вынесла решение Будет ли остановлен чемпионат с участием "Барыса"? КХЛ вынесла решение
10 января, 13:41
Хоккей
Лидер "Барыса" обошел лучшего снайпера КХЛ и вернулся в топ-5 бомбардиров Лидер "Барыса" обошел лучшего снайпера КХЛ и вернулся в топ-5 бомбардиров
10 января, 13:13
Хоккей
"Скосило" игрока сборной Казахстана и экс-форварда "Барыса", или как конкуренты "помогают" в гонке за плей-офф КХЛ "Скосило" игрока сборной Казахстана и экс-форварда "Барыса", или как конкуренты "помогают" в гонке за плей-офф КХЛ
10 января, 10:44
Хоккей
Вратарь "Барыса" прокомментировал дебют в КХЛ Вратарь "Барыса" прокомментировал дебют в КХЛ
10 января, 10:30
Хоккей
Форвард "Барыса" забил на 8-й секунде матча КХЛ и побил рекорд Овечкина Форвард "Барыса" забил на 8-й секунде матча КХЛ и побил рекорд Овечкина
10 января, 08:27
Хоккей
"Барыс" посвятил победу над лидером КХЛ болельщикам в Казахстане "Барыс" посвятил победу над лидером КХЛ болельщикам в Казахстане
10 января, 08:14
Хоккей
Сезон КХЛ с участием "Барыса" могут остановить Сезон КХЛ с участием "Барыса" могут остановить
10 января, 07:53
Хоккей
"Барыс" прибыл на матч КХЛ за 2,5 часа до начала и одержал победу "Барыс" прибыл на матч КХЛ за 2,5 часа до начала и одержал победу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus