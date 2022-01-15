"Мы были готовы". Михайлис - об отмененных играх и дальнейших планах "Барыса"

"Барыс" вернулся в столицу Казахстана. Последние дни команда находилась в Подольске, где готовилась к поединку с "Витязем". Однако из-за выявления в стане хозяев коронавируса встреча была отменена. О дальнейших планах команды рассказал главный тренер Юрий Михайлис.

"Последние несколько дней получились для нас необычными. Мы были готовы провести матчи в Нижнем Новгороде и Подольске. При этом хочу сказать, что ребята сейчас находятся в хорошей физической форме, несмотря на все последние события. Но мы понимаем, что в такой ситуации нужно в первую очередь заботиться о здоровье игроков, тренеров, персонала, всех людей, которые задействованы во время проведения матчей. Так что все с пониманием отнеслись к новостям о вынужденной паузе. Сейчас мы дали ребятам некоторое время для отдыха. Далее обязательно сдадим ПЦР-тесты и будем тренироваться в Нур-Султане. Ждем от лиги расписание, исходя из представленного календаря будем ориентироваться дальше", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Ранее КХЛ отменила второй матч с участием "Барыса", а игры турнира, которые должны были пройти с 15 по 21 января, перенесены на более поздний срок. Регулярный чемпионат официально приостановлен.