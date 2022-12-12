Лидер "Барыса" высказался о главной сенсации на ЧМ-2022 по футболу

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Сегодня 07:44
©ХК "Барыс"

Нападающий казахстанского "Барыса" Джереми Бракко рассказал "РБ Спорт" о своих ожиданиях от чемпионата мира-2022 по футболу, который в эти дни проходит в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Смотрите чемпионат мира по футболу?

- Да, стараюсь. Видел несколько матчей. Надеюсь, что Месси сможет выиграть свой первый чемпионат мира.

- Что думаете об игре сборной Марокко на этом турнире?

- Очевидно, никто не верил, что эта команда может выйти в полуфинал чемпионата мира. Я мало что знаю об этой сборной, не думаю, что у них в составе есть много звезд. Надеюсь, что их история на этом чемпионате мира продолжится. 

Напомним, Бракко в этом сезоне провел за "Барыс" 34 матча, в которых набрал 21 (8+13) очко.

В полуфиналах ЧМ-2022 сыграют Аргентина - Хорватия (13 декабря) и Франция - Марокко (14 декабря).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ ЧМ-2022 по футболу

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