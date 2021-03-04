"Легкой жизни я не обещал". Тренер "Магнитки" отреагировал на поражение от "Барыса" в плей-офф КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба "Металлург" Илья Воробьев поделился своим мнением относительно второй игры с "Барысом", которому его подопечные уступили в овертайме.

"Барыс" вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с "Металлургом"

"На протяжении 60 минут мы были лучше, но хоккей такая игра, что надо забивать на одну шайбу больше, чем соперник. Это удалось сопернику. Легкой жизни я не обещал, едем в Нур-Султан, готовимся к играм № 3 и № 4", - приводит его слова пресс-служба столичной команды.

Тренер "Барыса" назвал главного героя второго матча в плей-офф Кубка Гагарина

Напомним, что в первой игре плей-офф Кубка Гагарина "Магнитка" победила - 7:4. В столице Казахстана команды сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет стал 1-1, продлится до четырех побед.