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Тренер "Барыса" назвал главного героя второго матча в плей-офф Кубка Гагарина

Также он отметил характер команды.

Тренер "Барыса" назвал главного героя второго матча в плей-офф Кубка Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис поделился эмоциями от победы над "Металлургом" во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

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"Хорошая игра получилась, жесткая, много силовой борьбы. Видно было, что команда настроена по-боевому. Это было заметно как в раздевалке, так и на площадке. Ортио после травмы здорово отыграл. Благодаря ему и всей команде сегодня мы добыли эту победу. Спасибо парням за самоотдачу, за стремление, за волю к победе, за характер. Молодцы!" - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что в первой игре "Магнитка" победила - 7:4. В столице Казахстана команды сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет стал 1-1, продлится до четырех побед.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Металлург Михайлис Юрий

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