"Барыс" вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с "Металлургом"

"Барыс" и "Металлург" сыграли второй матч в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Магнитогорске и ее основное время завершилось вничью - 1:1. А в овертайме удача сопутствовала гостям - 2:1. Первая игра завершилась победой "Магнитки" (7:4).

Первыми успеха добились гости, когда на 12-й минуте отличился Кирилл Панюков, тем самым использовав численное большинство. Надо сказать, что астанчане очень красиво разыграли лишнего. При этом Панюков набрал четвертое очко в двух играх.

После пропущенного гола "Магнитка" активизировалась, но выбранный на этот матч Юрием Михайлисом финский голкипер Йони Ортио действовал весьма надежно на последнем рубеже. И, в общем-то, благодаря ему казахстанский клуб сохранил минимальное преимущество до конца первого периода.

А вот во второй 20-минутке Ортио допустил небольшую помарку, не сумев выбросить шайбу из своей зоны, вследствие чего Андрей Нестрашил мгновенно вышел на убойную позицию и на 29-й минуте сделал счет 1:1. К слову, хозяева также успешно реализовали численное большинство в результате удаления Мэтта Фрэттина.

В третьем периоде, как и ожидалось, команды сыграли с оглядкой на свои ворота. Как итог, зрители не увидели заброшенных шайб, тогда как игра переместилась в овертайм, где капитан "Барыса" Даррен Диц принес победу своей команде.

Напомним, что после этой игры команды переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет 1-1, продлится до четырех побед.

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