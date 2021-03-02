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"Барыс" вел 3:1, но крупно проиграл "Металлургу" в первом матче плей-офф КХЛ

Команда уступает в серии 0-1.

"Барыс" вел 3:1, но крупно проиграл "Металлургу" в первом матче плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
3
Континентальная Хоккейная Лига
1/8 финала
Металлург М - Барыс 7:4

Голы: Коробкин, 0 (1:0) ; Панюков, 5 (1:1) ; Старченко, 13 (1:2) ; Диц, 15 (1:3) ; Яковлев, 21 (2:3) ; Мозякин, 26 (3:3) ; Голдобин, 28 (4:3) ; Голдобин, 33 (5:3) ; Варон, 36 (5:4) ; Яковлев, 52 (6:4) ; Прохоркин, 53 (7:4)

Нереализованные:

Сегодня, 2 марта, ХК "Барыс" стартовал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником казахстанской команды по первому раунду является магнитогорский "Металлург".

Стартовый матч серии прошел на выезде и завершился поражением подопечных Юрия Михайлиса со счетом 4:7, причем по ходу встречи они вели 3:1.

"Барыс" пропустил первым уже на 37-й секунде. Отличился Егор Коробкин, которому ассистировал 25-летний форвард Семен Кошелев - воспитанник усть-каменогорской школы хоккея. Экс-игрок молодежной сборной Казахстана, не дождавшись контракта с "Барысом", уехал в Россию и сменил гражданство. Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/16 в составе московского ЦСКА, с которым сразу же дошел до финала Кубка Гагарина, где был признан лучшим новичком. 

Сравнял счет Кирилл Панюков, который на шестой минуте реализовал пас от Валерия Орехова.

На 14-й минуте уже сам Панюков выступил в роли ассистента, отдав голевую передачу на Романа Старченко при игре пять на три - 2:1.

А на 17-й минуте Панюков набрал свое третье очко за матч, на этот раз он отдал шайбу капитану Даррену Дицу, также при игре в большинстве, который сделал 3:1. После этого гола "Магнитка" решила сменить кипера, и вместо Василия Кошечкина место в воротах занял Юхо Олкинуора.

Едва команды вышли на лед после первого перерыва хоккеисты "Магнитки" принялись атаковать ворота Хенрика Карллсона, и это увенчалось успехом. Егор Яковлев сократил отставание до минимума.

А на 27-й минуте Сергей Мозякин лишил "Барыс" преимущества, вернув ничью на табло и сделав 3:3. 

А на 29-й минуте Кошелев снова отдал пас на этот раз Николаю Голдобину, который вывел "Магнитку" вперед - 4:3.  

На 34-й минуте Голдобин оформил дубль после удаления Диллона Хетерингтона за задержку соперника клюшкой и увеличил отрыв хозяев, сделав 5:3.

Но "Барыс" не сдавался, и на 37-й минуте уже Фил Варон реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Голевую передачу записали на Карлссона - уже вторую в этом сезоне. Также в ассистентах Диц.

В середине третьего периода "Металлург" забросил гостям еще две шайбы. Причем седьмую уже пропустил вернувшийся после травмы Йони Ортио, которого на остаток матча поставили в ворота вместе Карлссона. 

За две минуты до окончания матча Дмитрий Шевченко отправил в ворота "Магнитки" пятую шайбу, но она не была засчитана.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующий матч пройдет снова в Магнитогорске. Он состоится 4 марта. Затем команды переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед. "Магнитка" ведет в ней 1-0.

Если "Барыс" пройдет "Металлург", или как казахстанцы могут переписать историю в Кубке Гагарина

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Метки:
Барыс в КХЛ Металлург

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