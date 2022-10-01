Легенда "Барыса" принес победу в КХЛ после камбэка с 0:3

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 09:33
©ХК "Спартак"

Казахстанский форвард Роман Старченко забил победный гол в матче "Спартака" против "Нефтехимика" в регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Это его дебютная шайба за российский клуб.

Старченко, который первые 14 сезонов Лиги отыграл за "Барыс", забил гол на 50-й минуте встречи и принес своему клубу два очка.

К 20-й минуте игры "Нефтехимик" выигрывал с разницей в три шайбы (0:3), но голы во втором и третьем периодах принесли "Спартаку" волевую победу.

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Метки:
Спартак Москва КХЛ

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