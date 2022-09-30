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Форвард сборной Казахстана помог обыграть "Ак Барс" и вернулся в топ-5 КХЛ

Форвард сборной Казахстана помог обыграть "Ак Барс" и вернулся в топ-5 КХЛ
©ХК "Автомобилист"

Форвард сборной Казахстана по хоккею Кертис Волк отдал голевую передачу в матче с "Ак Барсом" в регулярном чемпионате КХЛ, а его "Автомобилист" вернулся в лидеры Восточной конференции, передает корреспондент Vesti.kz. Он идет на личный рекорд в Лиге.

29-летний Волк поучаствовал в четвертой шайбе "Автомобилиста", а его команда обыграла "Ак Барс" со счетом 5:2. Игрок сборной Казахстана набрал 15 (4+11) очков в 12 играх, а его лучший показатель в регулярном чемпионате - 41 (12+29) балл.

Это достижение вернуло Волка на пятое место в списке бомбардиров, где находятся еще три его одноклубника: Сергей Широков (9+8), Брукс Мэйсек (8+9) и Стефан Да Коста (5+12). На четвертой строчке Антон Бурдасов (6+10) из "Трактора".

Что касается "Автомобилиста", то он с 19 очками вышел на первое место на "Востоке". "Ак Барс" (15 баллов) остался четвертым, а казахстанский "Барыс" (13 очков) - пятым.

Следующий матч казахстанский клуб проведет 2 октября, когда примет на своем льду "Сочи". 

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Метки:
Сборная РК по хоккею Автомобилист КХЛ

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