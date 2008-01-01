Короли овертаймов. Как "Барыс" обошел всех соперников в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вышел в лидеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по набранным очкам в дополнительное время. Подопечные Юрия Михайлиса обогнали минское "Динамо" и единолично возглавили номинацию. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
В выездном матче с "Торпедо" столичные хоккеисты в восьмой раз в сезоне завершили встречу в овертайме. Этот результат вывел их на первое место вместе с московским "Спартаком". По семь игр на счету "Локомотива", минского "Динамо" и "Торпедо". Пять побед вывели "Барыс" на первое место по добытым очкам.
Команды, которые набрали наибольшее количество очков в овертаймах
1. "Барыс" - 13 очков (из 39 набранных);
2-3. "Спартак" и "Динамо" из Минска - по 12 очков;
4. "Локомотив" - 11 очков;
5. "Торпедо" - 10 очков.
По балансу побед и поражений результат лучше у минчан, ведь их показатель 5-2, а у "Барыса" - 5-3. Но именно эти два клуба выиграли по пять встреч в овертайме, а у ближайший конкурентов по четыре выигрыша - это "Локомотив", "Северсталь" и "Спартак". Ни одного матча в дополнительное время не проиграли только "Амур" (3-0) и "Нефтехимик" (1-0).
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Добавим, что в следующем матче "Барыс" встретится с "Авангардом" и может продолжить свою беспроигрышную серию игр. Казахстанский клуб подходит к игре на восьмом месте с 39 очками, а их конкуренты идут вторыми с 51 баллом. Встречу покажут в прямом эфире.
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