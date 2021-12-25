Кого нужно благодарить, или почему "Барыс" не выпал из топ-8 конференции в КХЛ

©ХК "Салават Юлаев"
Новости спорта Хоккей КХЛ
25 декабря 21:09

"Барыс" после поражения от "Трактора" мог слететь с восьмой позиции в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В частности, астанчан мог обойти "Автомобилист", но клуб из Екатеринбурга проиграл в гостях "Салавату Юлаеву" (2:4) и с 39 очками остался на девятом месте, отставая всего на один балл от "Барыса". Так что астанчане должны поблагодарить уфимцев, занимающих третье место на "Востоке".

Между тем "Барыс" следующий матч проведет 27 декабря на своем льду с "Автомобилистом", которому не имеет право уступить, иначе рискует осложнить себе задачу в борьбе за выход в Кубок Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист Салават Юлаев


Хоккей КХЛ
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25 декабря 21:09
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