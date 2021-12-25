"Барыс" после поражения от "Трактора" мог слететь с восьмой позиции в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Чуда не произошло". "Трактор" нанес "Барысу" второе поражение подряд в КХЛ

В частности, астанчан мог обойти "Автомобилист", но клуб из Екатеринбурга проиграл в гостях "Салавату Юлаеву" (2:4) и с 39 очками остался на девятом месте, отставая всего на один балл от "Барыса". Так что астанчане должны поблагодарить уфимцев, занимающих третье место на "Востоке".

Между тем "Барыс" следующий матч проведет 27 декабря на своем льду с "Автомобилистом", которому не имеет право уступить, иначе рискует осложнить себе задачу в борьбе за выход в Кубок Гагарина.