Нападающий сборной Казахстана по хоккею Антон Сагадеев покидает "Барыс" и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Шайба.kz", "Барыс" не сумел повторить контрактное предложение "Локомотива". Таким образом, игрок, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, переходит в ярославский клуб.

В минувшем сезоне 27-летний воспитанник Темиртау сыграл в КХЛ 57 матчей и набрал десять (5+5) очков. Всего в лиге он провел 246 игр, в которых записал в актив 53 (23+30) очка.

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В настоящий момент Сагадеев в составе сборной Казахстана выступает на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия). "Локомотив" же возглавляет экс-тренер "Барыса" и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

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