Стала известна зарплата Джесси Блэкера в новом клубе после ухода из "Барыса"

Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало рейтинг самых дорогих хоккеистов КХЛ, куда вошел и защитник сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний игрок в межсезонье покинул "Барыс" и перешел в "Автомобилист", подписав двухлетний контракт. По данным издания, годовая зарплата Блэкера в екатеринбургском клубе составит 50 миллионов рублей (678 тысяч долларов). При этом это без учета бонусов и премий.

"Не первый год "Автомобилист" тратит большие деньги на игроков, но в это межсезонье клуб из Екатеринбурга решил сыграть по-крупному. Если в прошлом рейтинге было семь игроков из "Авто", то теперь их 13. В сумме они заработают 667 миллионов, значит, на остальных хоккеистов смогут потратить лишь чуть более 200. Как "Авто" справится с этой проблемой?

Клуб решил сделать ставку на североамериканцев, которые не будут считаться легионерами в КХЛ из-за белорусских и казахстанских паспортов. А за таких игроков, разумеется, надо переплачивать. Особенно удивляет зарплата Джесси Блэкера, которому дали 50 миллионов. Сложно сказать, что канадец чем-то выделялся в "Барысе", а запомнился лишь конфликтом с Никитой Клещенко, который сломал ему челюсть", - пишет "Спорт-Экспресс".

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Добавим, что второе место в рейтинге самых дорогих хоккеистов КХЛ занял капитан "Барыса" Даррен Диц с зарплатой в 100 миллионов рублей. Также в списке его партнера по "Барысу" Кертис Волк (40 миллионов рублей)

Блэкер три сезона провел в "Барысе". За это время он принял участие в 174 матчах КХЛ, включая 20 игр в плей-офф. На его счету 55 (10+45) очков, в том числе 6 (2+4) - в Кубке Гагарина. Сейчас защитник в составе сборной Казахстана готовится к чемпионату мира-2021 в Риге.

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