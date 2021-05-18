Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте составила топ-10 громких трансферов недели. В их число вошел переход воспитанника "Барыса" и форварда сборной Казахстана Кирилла Панюкова в казанский "Ак Барс".

Напомним, официально о контракте было объявлено 15 мая. Соглашение с казахстанским игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года. Отмечается, что в межсезонье на Панюкова среди клубов шла охота.

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"На лучшего бомбардира "Барыса" в плей-офф этой весной разгорелась настоящая охота. Семь очков Панюкова в шести матчах серии с "Металлургом" произвели впечатление прежде всего на самих магнитогорцев.

Руководство "Металлурга" в первые дни работы рынка свободных агентов сделало предложение Панюкову, но "барсы" его повторили. Однако Кирилл все-таки сменил прописку: отправился в Казань, где постарается заменить Станислава Галиева и других нападающих, покинувших "Ак Барс" этой весной", - пишет сайт.

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