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Успел поиграть за "Салават Юлаев" и съездить в США, или зачем "Ак Барс" подписал воспитанника "Барыса"

Форвард стал вторым новичком казанцев.

Успел поиграть за "Салават Юлаев" и съездить в США, или зачем "Ак Барс" подписал воспитанника "Барыса"
Кирилл Панюков. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Редакция "БИЗНЕС Online" представила статью о втором новичке "Ак Барса" - Кирилле Панюкове из "Барыса" и рассказала, зачем казанский клуб подписал казахстанского нападающего.

Официально о переходе Панюкова "Ак Барс" объявил 15 мая. Контракт с игроком рассчитан до 30 апреля 2023 года.

"На прошлой неделе "Металлург" сделал Кириллу Панюкову оффершит, после чего нурсултанцам пришлось повторять условия конкурентов. Причиной тому стала договоренность между "Ак Барсом" и "Барысом" о трансфере. Это косвенно подтвердил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов: "Таких форвардов было мало на рынке в это межсезонье, на него претендовали другие клубы лиги, но нам удалось выиграть конкуренцию". Чтобы не терять игрока и предстоящую денежную компенсацию, "Барыс" повторил условия, а потом обменял хоккеиста в Казань.

В это межсезонье "Ак Барс" покинули ключевые игроки нападения. Стефан да Коста, Виктор Тихонов и Найджел Доус помогли команде забраться высоко в турнирной таблице во время регулярного чемпионата, Станислав Галиев стал третьим лучшим бомбардиром команды в плей-офф, а Патрис Кормье был ключевым игроком на точке вбрасывания. Сейчас в распоряжении Дмитрия Квартальнова всего несколько человек, которые способны отыграть номинально в топ-6 и бригаде большинства (Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Александр Бурмистров, Кирилл Петров). Это слишком мало, чтобы вновь идти за желанным Кубком Гагарина.

Но считать Панюкова заменой кому-либо неправильно. В команде сейчас нет четко распределенных игроков в ведущие звенья и усиления требует каждая линия. Панюков - это альтернатива каждому ушедшему, за исключением Кормье. Форвард не способен отыгрывать на чужом пятачке и бороться за шайбу, как канадец, но способен развивать атаки (как Тихонов) и умело их заканчивать (как Галиев, Доус и да Коста). Помогают ему в этом грамотный первый пас, кистевой бросок и щелчок, которым он пользуется на левом фланге атаки. "Панюков - разноплановый праворукий нападающий, который будет полезен и в атаке, и в обороне", - говорит Якубов. Действительно, в команде всего два нападающих с правым хватом клюшки - Никита Дыняк и Роман Любимов, но они не способны вести команду за собой в атакующем плане. Панюков в обозримом будущем может стать ключевым игроком "Ак Барса" - для этого у него есть и время, и потенциал. 22 мая игроку исполняется 24 года, контракт с ним заключен на два года - хоккеисту ничто не мешает играть и развиваться как в спортивном плане, так и в лидерском. Минус игрока в его нестабильности: Панюков может провести несколько хороших матчей после чего наглухо исчезнет, проводя при этом по 16-19 минут на льду. Но Квартальнов славится работой с молодежью. 

Успел поиграть за "Салават Юлаев" и съездить в США

Панюков родился в Нур-Султане, он воспитанник казахстанского хоккея. В 12-13 лет играл в системе "Салавата Юлаева", показал хороший результат, но вернулся на родину. В 16 лет дебютировал за "Снежных Барсов" и параллельно хорошо зарекомендовал себя в "Номаде". Спустя три сезона стал полноценным членом "Барыса". Некоторое время провел в USHL - главной юниорской лиге США, где выступал за "Су-Фолс". Показал там достойный результат (56 матчей, 33 очка), но по окончании сезона вернулся в "Барыс". Панюкова зачастую спускали в "Номад", а окончательно закрепился в основе он лишь в этом сезоне: ему стали доверять больше времени на льду (15 минут против 8 в прошлом сезоне), а сам Кирилл стал чаще приносить результат (16 очков в 33 матчах против 2 в 30).

Отметим, что трансферу Панюкова в "Ак Барс" поспособствовали хорошие отношения между Татарстаном и Казахстаном. После того как "Ак Барс" и "Барыс" достигли договоренности, в дело вмешался "Металлург". Он также заинтересовался нападающим и также пообещал компенсацию, но в этом случае "Барыс" не пошел навстречу. Казахстанский клуб повторил предложение "Магнитки", чтобы сохранить Панюкова у себя, и уже потом отдал его в Казань.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Альметьевске был подписан договор между "Татнефтью" и властями Казахстана о развитии индустрии машиностроения. В него входит поддержка производства шин в Казахстане. Соответствующий завод собираются запустить в 2022 году. Его мощность составит три миллиона легковых и легкогрузовых шин и 500 тысяч грузовых шин в год. Сумма инвестиций составит почти 20 миллиардов рублей. Прошлым летом, когда участие "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ было под угрозой из-за коронавируса, "Ак Барс" предложил провести их сезон в Казани. "Ак Барс" был готов принять коллег на 9 месяцев, предоставить лед для тренировок и игр, а также обеспечить проживанием. И вот теперь, когда встал вопрос о дальнейшем развитии воспитанника казахстанской школы хоккея, "Барыс" решил дать возможность хоккеисту поиграть на другом уровне", - говорится в статье.

Панюков является воспитанником "Барыса". В регулярном чемпионате прошедшего сезона он сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах. 

В данный момент игрок находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.

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Метки:
Ак Барс Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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