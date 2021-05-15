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"Барыс" объявил о переходе своего воспитанника в "Ак Барс"

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 16 (8+8) баллов.

"Барыс" объявил о переходе своего воспитанника в "Ак Барс"
Кирилл Панюков. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Нападающий Кирилл Панюков продолжит карьеру в казанском "Ак Барсе". "Барыс" получит за переход игрока денежную компенсацию, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф Кирилл стал лучшим бомбардиром команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах. 

В данный момент игрок находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.

Форвард является воспитанником "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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