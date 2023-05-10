Казахстанский форвард покинул "Барыс" и выбрал новый клуб

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 08:44
©ХК "Барыс"

Казахстанский хоккеист Диас Гусейнов покинул "Барыс" и перешел в "РоКи", сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт финского клуба. Контракт подписан на один год.

21-летний форвард сыграл 15 матчей за "Барыс" в прошлом сезоне, результативными действиями не отметился. Также он выступал за столичный "Номад", за который провел 12 игр и отдал три результативные передачи.

"Приветствую фанатов "РоКи"! Это отличная возможность для меня показать свои навыки и развиваться как хоккеист. Я готов отдать все ради команды и победы. Я хочу произвести впечатление на болельщиков!", - приводит его слова пресс-служба финской команды.

Напомним, что минувший сезон в КХЛ "Барыс" завершил на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Финляндия Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 09:04
КХЛ
Стало известно будущее форварда сборной Казахстана
Вчера , 08:44
КХЛ
Казахстанский форвард покинул "Барыс" и выбрал новый клуб
7 мая, 20:23
КХЛ
Появились подробности состава "Барыса" к следующему сезону в КХЛ
7 мая, 00:07
КХЛ
Путь в НХЛ? Стал известен главный претендент на Никиту Михайлиса
6 мая, 23:29
КХЛ
"Вы думаете, Диц откажется от канадского гражданства?". Эксперт - о натурализации в сборной Казахстана по хоккею
6 мая, 20:28
КХЛ
Самый высокооплачиваемый игрок "Барыса" перешел в клуб из Германии
5 мая, 17:16
КХЛ
Отказавшийся от казахстанского гражданства хоккеист объяснил уход из "Барыса"
4 мая, 20:20
КХЛ
В российском клубе оценили новичка из "Барыса"
4 мая, 19:48
КХЛ
Клуб КХЛ объявил о контракте с "отказником" сборной Казахстана из "Барыса"
4 мая, 18:37
КХЛ
Участника чемпионата мира "отправили" в "Барыс"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»