Канадский форвард Мэтт Фрэттин присоединился к "Барысу" прямо перед стартом Кубка Президента, но это не помешало ему выиграть снайперскую гонку. Об этом и некоторых других игроках - в материале корреспондента Vesti.kz.

Фрэттин стал частью новообразованного атакующего трио в столичном клубе - вместе с Коди Куником и Кристианом Томасом. У каждого своя роль: первый забивает, а двое других больше в ассистентах. Но такое распределение обязанностей не помешало центрфорварду набрать семь очков, за счет чего он и выиграл гонку бомбардиров.

С пятью результативными передачами финишировал Томас, а Кунику с Дарреном Дицем не хватило всего по голевому пасу. Казахстанские хоккеисты заметно отстали от новобранцев, но практически все отметились баллами за результативность. В списке есть и другие новички "Барыса", которые могут прибавить к старту КХЛ.

Бомбардиры "Барыса"

1. Коди Куник - семь (3+4) очков.

2. Мэтт Фрэттин - шесть (4+2) очков.

3. Даррен Диц - шесть (2+4) очков.

4. Кристиан Томас - шесть (1+5) очков.

5. Никита Михайлис - три (1+2) очка.

По паре очков у Романа Старченко (2+0), Кирилла Савицкого (1+1), Кертиса Волка (1+1), Эрика Мартинссона (1+1) и Олле Альсинга (0+2).

Хотя бы по баллу набрали Егор Шалапов (1+0), Якоб Лилья (1+0), Егор Петухов (1+0), Аркадий Шестаков (1+0), Алихан Асетов (0+1), Дмитрий Гурков (0+1) и Адиль Бекетаев (0+1).

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Напомним, 3 сентября "Барыс" начнет борьбу за выход в Кубок Гагарина - в первом матче сезона на своем льду он примет уфимский "Салават Юлаев".

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