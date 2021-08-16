Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента

После провального старта на Кубке Президента в Нур-Султане столичный "Барыс" сумел "переработать" свою игру и выиграл предсезонный турнир. Некоторые моменты выступления казахстанцев до старта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - в материале корреспондента Vesti.kz.

Соперники "Барыса" по Кубку Президента должны помочь сделать работу над ошибками. В столичной команде есть ведущее звено и есть интересная молодежь, но присутствуют и проблемы. Пока за них наказала только "Сарыарка", которая нанесла важное поражение "Барысу".

1. Первая тройка плюс Даррен Диц

Столичная команда, как в лучшие времена, снова опасна ведущей атакующей тройкой. Во всех матчах турнира, пускай и не с самой опасной оппозицией, Мэтт Фрэттин, Коди Куник и Кристиан Томас, были на виду. К финишу турнира нащупал свою игру капитан "Барыса" Даррен Диц, набрав несколько важных очков. Ждем их всех в КХЛ.

2. Большинство

Соперники на Кубке Президента играли очень неаккуратно. В одном только финальном матче "Барыс" четыре раза забил в большинстве. С одной стороны, это у столичной команды стабильная реализация моментов. С другой, соперники давали шансы "Барысу". Интересно будет посмотреть на казахстанцев, когда оппоненты сыграют без удалений. Что они придумают?

3. Вратари

Тренерский штаб пока выбирает между Йони Ортио с Никитой Бояркиным. Андрей Шутов, почему-то, в этом дерби не участвует, но, думаем, у него тоже будет возможность сыграть. Кто лучше? Все они примерно равны, поскольку только набирают игровые кондиции, поэтому вратарская дуэль в самом разгаре. Все должны прогрессировать.

4. Оборона

Она не впечатляет. Например, от "Сарыарки" в двух встречах турнира пропущено семь голов. Еще четыре - от двух оставшихся соперников. Столичная команда не славится надежной обороной, но некоторые ляпы все-таки можно было бы исключить. В КХЛ оппоненты будут посильнее - "Барыс" может забить меньше, чем пропустит в ответ. В этом сезоне придется биться за каждое очко.

5. Ротация

Глубины состава нет. "Барыс" делает ставку на определенную группу игроков, которая дает результат. Смогут ли взять роль лидера вторая тройка или кто-то из других игроков? Этого пока не видно, ведь у каждого своя задача на льду. Надеемся, что молодые игроки закрепятся в составе, а не так, чтобы их приглашение было разовой акцией. Они неплохо себя показали.

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Напомним, "Барыс" выиграл домашний Кубок Президента, а борьбу в КХЛ начнет 3 сентября - примет на своем льду уфимский "Салават Юлаев".

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