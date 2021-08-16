 nCTYdnWywxNuVd4nXF8bnWJmN13ukYzU5rn4lZEF
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента

Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ

После провального старта на Кубке Президента в Нур-Султане столичный "Барыс" сумел "переработать" свою игру и выиграл предсезонный турнир. Некоторые моменты выступления казахстанцев до старта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - в материале корреспондента Vesti.kz.

Соперники "Барыса" по Кубку Президента должны помочь сделать работу над ошибками. В столичной команде есть ведущее звено и есть интересная молодежь, но присутствуют и проблемы. Пока за них наказала только "Сарыарка", которая нанесла важное поражение "Барысу".

1. Первая тройка плюс Даррен Диц

Столичная команда, как в лучшие времена, снова опасна ведущей атакующей тройкой. Во всех матчах турнира, пускай и не с самой опасной оппозицией, Мэтт Фрэттин, Коди Куник и Кристиан Томас, были на виду. К финишу турнира нащупал свою игру капитан "Барыса" Даррен Диц, набрав несколько важных очков. Ждем их всех в КХЛ.

2. Большинство

Соперники на Кубке Президента играли очень неаккуратно. В одном только финальном матче "Барыс" четыре раза забил в большинстве. С одной стороны, это у столичной команды стабильная реализация моментов. С другой, соперники давали шансы "Барысу". Интересно будет посмотреть на казахстанцев, когда оппоненты сыграют без удалений. Что они придумают?

3. Вратари

Тренерский штаб пока выбирает между Йони Ортио с Никитой Бояркиным. Андрей Шутов, почему-то, в этом дерби не участвует, но, думаем, у него тоже будет возможность сыграть. Кто лучше? Все они примерно равны, поскольку только набирают игровые кондиции, поэтому вратарская дуэль в самом разгаре. Все должны прогрессировать.

4. Оборона

Она не впечатляет. Например, от "Сарыарки" в двух встречах турнира пропущено семь голов. Еще четыре - от двух оставшихся соперников. Столичная команда не славится надежной обороной, но некоторые ляпы все-таки можно было бы исключить. В КХЛ оппоненты будут посильнее - "Барыс" может забить меньше, чем пропустит в ответ. В этом сезоне придется биться за каждое очко.

5. Ротация

Глубины состава нет. "Барыс" делает ставку на определенную группу игроков, которая дает результат. Смогут ли взять роль лидера вторая тройка или кто-то из других игроков? Этого пока не видно, ведь у каждого своя задача на льду. Надеемся, что молодые игроки закрепятся в составе, а не так, чтобы их приглашение было разовой акцией. Они неплохо себя показали.

Готовы отправить домой? Как "Барыс" может дать последний шанс российскому защитнику до старта в КХЛ

Напомним, "Барыс" выиграл домашний Кубок Президента, а борьбу в КХЛ начнет 3 сентября - примет на своем льду уфимский "Салават Юлаев".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка Куньлунь Торпедо УК ХК Диц Даррен Ортио Йони Фрэттин Мэтт

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:02
Хоккей
"Барыс" проведет два товарищеских матча "Барыс" проведет два товарищеских матча
Вчера , 22:31
Хоккей
Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ
Вчера , 18:05
Хоккей
Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ? Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ?
Вчера , 16:27
Хоккей
"Торпедо" наказало хоккеиста за расистский жест в адрес игрока китайского клуба КХЛ "Торпедо" наказало хоккеиста за расистский жест в адрес игрока китайского клуба КХЛ
Вчера , 15:54
Хоккей
Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента
Вчера , 08:21
Хоккей
"Его необходимо вывести на чистую воду". "Куньлунь" сделал заявление и опроверг слова игрока "Торпедо" "Его необходимо вывести на чистую воду". "Куньлунь" сделал заявление и опроверг слова игрока "Торпедо"
15 августа, 22:40
Хоккей
"Я доволен". Михайлис - о завоеванном трофее, новичках "Барыса" и выборе вратаря "Я доволен". Михайлис - о завоеванном трофее, новичках "Барыса" и выборе вратаря
15 августа, 20:55
Хоккей
Тренер "Барыса" объяснил расставание с канадским хоккеистом через месяц после перехода Тренер "Барыса" объяснил расставание с канадским хоккеистом через месяц после перехода
15 августа, 19:25
Хоккей
"Барыс" завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ "Барыс" завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ
15 августа, 14:24
Хоккей
Клуб КХЛ обыграл "Торпедо" и стал третьим на Кубке Президента Клуб КХЛ обыграл "Торпедо" и стал третьим на Кубке Президента
15 августа, 08:25
Хоккей
Прямая трансляция матча за третье место и финала Кубка Президента с участием "Барыса" Прямая трансляция матча за третье место и финала Кубка Президента с участием "Барыса"
13 августа, 20:37
Хоккей
Готовы отправить домой? Как "Барыс" может дать последний шанс российскому защитнику до старта в КХЛ Готовы отправить домой? Как "Барыс" может дать последний шанс российскому защитнику до старта в КХЛ
13 августа, 20:21
Хоккей
Казахстанская хитрость, или как "Барыс" с "Сарыаркой" почти высадили конкурента из КХЛ Казахстанская хитрость, или как "Барыс" с "Сарыаркой" почти высадили конкурента из КХЛ
13 августа, 16:02
Хоккей
"Еще рано давать оценки". Михайлис - о первой победе "Барыса", молодежи и новых правилах "Еще рано давать оценки". Михайлис - о первой победе "Барыса", молодежи и новых правилах
13 августа, 14:59
Хоккей
"Барыс" разорвал "Куньлунь" за пару минут, или как казахстанский клуб обнажил свою игру перед стартом в КХЛ "Барыс" разорвал "Куньлунь" за пару минут, или как казахстанский клуб обнажил свою игру перед стартом в КХЛ
12 августа, 22:34
Хоккей
"Была совсем другая команда". Игроки "Барыса" высказались о победе над соперником из КХЛ "Была совсем другая команда". Игроки "Барыса" высказались о победе над соперником из КХЛ
12 августа, 21:44
Хоккей
Четыре гола за три минуты. "Барыс" разгромил "Куньлунь" и одержал первую победу в межсезонье Четыре гола за три минуты. "Барыс" разгромил "Куньлунь" и одержал первую победу в межсезонье
12 августа, 20:36
Хоккей
Победная шайба и дуплет, или как экс-игроки "Барыса" стартовали в клубах - конкурентах по КХЛ Победная шайба и дуплет, или как экс-игроки "Барыса" стартовали в клубах - конкурентах по КХЛ
12 августа, 14:21
Хоккей
Не спасли даже легионеры. Почему "Барыс" слабо стартовал в сезоне Не спасли даже легионеры. Почему "Барыс" слабо стартовал в сезоне
12 августа, 12:15
Хоккей
"Немного удивился". Новичок "Барыса" - о предложении клуба, дебюте и поражении от "Сарыарки" "Немного удивился". Новичок "Барыса" - о предложении клуба, дебюте и поражении от "Сарыарки"
11 августа, 21:37
Хоккей
"Барыс" проиграл "Сарыарке" в первом официальном матче межсезонья "Барыс" проиграл "Сарыарке" в первом официальном матче межсезонья
11 августа, 20:17
Хоккей
90 очков от 17-летнего казахстанского бомбардира, или кого подписал "Барыс" до старта в КХЛ 90 очков от 17-летнего казахстанского бомбардира, или кого подписал "Барыс" до старта в КХЛ
11 августа, 18:37
Хоккей
"Барыс" назвал состав на первый предсезонный матч "Барыс" назвал состав на первый предсезонный матч
11 августа, 17:42
Хоккей
"Торпедо" трижды отыгралось, но проиграло клубу КХЛ на старте Кубка Президента РК "Торпедо" трижды отыгралось, но проиграло клубу КХЛ на старте Кубка Президента РК
11 августа, 14:39
Хоккей
Проверенная схема и состав без глубины, или чего ждать от "Барыса" в новом сезоне КХЛ Проверенная схема и состав без глубины, или чего ждать от "Барыса" в новом сезоне КХЛ
11 августа, 11:46
Хоккей
"Барыс" объявил состав на Кубок Президента Казахстана "Барыс" объявил состав на Кубок Президента Казахстана
11 августа, 11:01
Хоккей
Прямая трансляция стартового матча "Барыса" в Кубке Президента Казахстана Прямая трансляция стартового матча "Барыса" в Кубке Президента Казахстана
10 августа, 22:15
Хоккей
Новые легионеры, Фрэттин или казахстанцы. Кто будет определять игру "Барыса" в новом сезоне КХЛ Новые легионеры, Фрэттин или казахстанцы. Кто будет определять игру "Барыса" в новом сезоне КХЛ
10 августа, 16:55
Хоккей
Еще "попылят" перед уходом из "Барыса", или кто потащит казахстанский клуб в Кубок Гагарина Еще "попылят" перед уходом из "Барыса", или кто потащит казахстанский клуб в Кубок Гагарина
10 августа, 16:13
Хоккей
"Барыс" объявил о контрактах с четырьмя хоккеистами "Барыс" объявил о контрактах с четырьмя хоккеистами
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus