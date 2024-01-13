Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Адмирал" принимал новосибирскую "Сибирь", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2, а хозяева потерпели седьмое поражение кряду. При этом "Адмирал" первым открыл счет, но идущие на восьмом месте "сибиряки" смогли сотворить камбэк.

Успех позволил набрать 55 очков после 51 игры. Отставание "Барыса" от желаемой восьмой строчки стало еще больше и сейчас составляет 15 баллов. При этом у казахстанского клуба сыгранно на две игры меньше. Регулярный чемпионат завершается в феврале, после чего 16 лучших команд по его итогам сыграют в плей-офф турнира.

Напомним, что в последней игре в Казани астанчане по буллитам проиграли местному "Ак Барсу" со счетом 1:0.

Тренер "Барыса" объяснил третье кряду поражение и высказался о судействе

Следующий матч "Барыс" проведет 15 января на своем льду против тольяттинской "Лады".