Тренер "Барыса" объяснил третье кряду поражение и высказался о судействе

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Олег Болякин прокомментировал поражение от "Ак Барса" (0:1 по буллитам) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, передают Vеsti.kz.

- Хочу поблагодарить нашу команду, своих ребят. Играли в усеченном составе - играли в три состава. Большая нагрузка легла сегодня на Андрея Шутова - он очень здорово помог команде, держал команду в игре. Поэтому ребятам большая благодарность за ту работу, которую они сделали. Самоотверженно отработали, но, к сожалению, по буллитам немножко не хватило. Но я считаю, что тот балл, который мы набрали, дорогого стоит для нашей команды. У нас команда строится, двигается вперед. Думаю, тот рисунок, который мы хотим видеть, мы его сегодня увидели.

- Чем объясните такое большое количество удалений? Понятно, что "Ак Барс" не реализовал ни одного, но пять - многовато.

- Мне тоже кажется, многовато, но это вопрос не ко мне: я сейчас не могу по горячим следам сказать. Есть судьи главные - они приняли такое решение. Посмотрим видео, сделаем замечание, хотя мы предупреждали ребят. Мы уже проигрывали игру на выезде из-за необоснованных удалений, отдаем инициативу сопернику, кто-то играет потом, кто-то не играет - нагрузка на кого-то ложится большая. Правильный вопрос - будем искать ответы.

- Согласны, что Шутов - один из немногих, кто сегодня не наиграл на поражение? Такой у него получился настоящий бенефис.

- Вся команда сражалась. У нас нет "Шутов" или "Скленичка". Все пацаны молодцы, воевали, стояли. Андрей - молодец. Он так и должен играть, растет, прибавляет. Эта игра даст ему уверенности.

- Как вам Хенкель, который пришел как раз из Казани? Был у него какой-то особый настрой на эту игру, ну и в целом как оцените его?

- Я всегда говорил, что мы взяли хороший актив. Нам был необходим защитник такого уровня. Хенкеля мы знаем, следили за ним, и когда был вариант поменять, усилить линию обороны, с удовольствием взяли его. Нас полностью удовлетворяет его игра и отношение к работе.

- После потери Барбера команда, вроде как, даже наоборот пошла вверх. Можете объяснить это преображение?

- Я бы не сказал, что мы вверх пошли - мы пока внизу турнирной таблицы. Барбер - хороший, качественный нападающий. Думаю, он усилит любую команду. Решили так поменять, значит, поменяли. А так - хороший, квалифицированный легионер.

Добавим, что для "Барыса" это третье поражение кряду. После 49 сыгранных матчей астанчане набрали 40 очков и занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У "Ак Барса" 58 очков после 48 игр и шестое место на "Востоке".

Следующий матч "Барыс" проведет 15 января на своем льду против тольяттинской "Лады".