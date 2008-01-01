Их же оружием. Как "Барыс" неожиданно обыграл фаворита сезона в КХЛ

Для казахстанцев успех стал четвертым подряд.

Фото: ХК "Авангард"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:17
Казахстанская команда "Барыс" выиграла восемь встреч из последних десяти в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв на финише выездной серии "Авангард", одного из фаворитов Восточной конференции. О том, что принесло успех в матче с претендентом на выигрыш Кубка Гагарина, в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб выиграл четвертый выездной матч подряд. Успешный результат не продвинул "Барыс" по таблице, но помог вплотную приблизиться к конкурентам. В чем же сильнее оказались подопечные Юрия Михайлиса?

Во-первых, в реализации моментов. Команды совершили примерно одинаковое количество бросков по воротам (29 и 26), но столичные хоккеисты добились реализации в десять процентов (а "Авангард" - лишь 3,85). По 15 раз команды заблокировали броски соперников.

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Во-вторых, "Барыс" почти в полтора раза больше времени провел в атаке: около 11 минут против восьми минут и 49 секунд. По владению шайбой соперники показали примерно равные результаты - примерно по 18 минут. Пройденная дистанция тоже практически идентичная - примерно по 70 километров.



В-третьих, столичные хоккеисты оказались дисциплинированнее и результативнее в численном большинстве. "Авангард" получил 16 минут штрафа, а "Барыс" - десять. Подопечные Михайлиса такой ситуацией воспользовались сполна: они остановили лучшую команду при игре в большинстве (26,4 процента) и дважды пробили первую оборону в меньшинстве (90,3 процента).

Получается, что казахстанский клуб выиграл, воспользовавшись оружием соперника. "Барыс", показывающий результаты в неравных составах ниже среднего, переиграл сильнейшую команду сезона. 

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Добавим, что "Барыс" после серии побед закрепился с 41 очком на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 26 декабря, когда на домашнем льду примут хабаровский "Амур".

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Метки:
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Хоккей КХЛ
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Вчера 23:17
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