Их же оружием. Как "Барыс" неожиданно обыграл фаворита сезона в КХЛ

Казахстанская команда "Барыс"
выиграла восемь встреч из последних десяти в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), обыграв на финише выездной серии "Авангард"
, одного из фаворитов Восточной конференции. О том, что принесло успех в матче с претендентом на выигрыш Кубка Гагарина
, в материале корреспондента Vesti.kz
.
Столичный клуб выиграл
четвертый выездной матч подряд. Успешный результат не продвинул "Барыс" по таблице, но помог вплотную приблизиться
к конкурентам. В чем же сильнее оказались подопечные Юрия Михайлиса
?
Во-первых, в реализации моментов. Команды совершили примерно одинаковое количество бросков по воротам (29 и 26), но столичные хоккеисты добились реализации в десять процентов (а "Авангард" - лишь 3,85). По 15 раз команды заблокировали броски соперников.
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Во-вторых, "Барыс" почти в полтора раза больше времени провел в атаке: около 11 минут против восьми минут и 49 секунд. По владению шайбой соперники показали примерно равные результаты - примерно по 18 минут. Пройденная дистанция тоже практически идентичная - примерно по 70 километров.
В-третьих, столичные хоккеисты оказались дисциплинированнее и результативнее в численном большинстве. "Авангард" получил 16 минут штрафа, а "Барыс" - десять. Подопечные Михайлиса такой ситуацией воспользовались сполна: они остановили лучшую команду при игре в большинстве (26,4 процента) и дважды пробили первую оборону в меньшинстве (90,3 процента).
Получается, что казахстанский клуб выиграл, воспользовавшись оружием соперника. "Барыс", показывающий результаты в неравных составах ниже среднего, переиграл сильнейшую команду сезона.
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Добавим, что "Барыс" после серии побед закрепился с 41 очком на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 26 декабря, когда на домашнем льду примут хабаровский "Амур".
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