Диц, Старченко и Фрэттин. Кто стал самым опасным в "Барысе" при игре в большинстве после победы над "Авангардом"

Два гола в большинстве принесли казахстанскому "Барысу"
победу над одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и немного улучшили результаты команды в неравных составах. О прогрессе подопечных Юрия Михайлиса
и самом опасном игроке в большинстве - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Их же оружием. Как "Барыс" неожиданно обыграл фаворита сезона в КХЛ
Столичные хоккеисты забили 26 голов во время игры с численным преимуществом, догнав ЦСКА
и "Северсталь"
(делят с 14 по 16-е места). Процент реализации колеблется на уровне 20 процентов, а "Барыс" почти треть голов забил в неравных составах (27 из 80).
Лучшие в КХЛ в большинстве
1. "Авангард" - 26,4 процента;
2-3. "Салават Юлаев" и "Динамо" (Москва) - по 23,7 процента;
4-5. СКА и "Автомобилист" - по 23,3 процента;
...16. "Барыс"
- 19,5 процента.
Самым опасным игроком казахстанской команды в большинстве является Роман Старченко
(пять голов). По четыре шайбы забили Якоб Лилья
и Мэтт Фрэттин
, а по три - Даррен Диц
, Линус Виделль
и Никита Михайлис
.
На 14-м месте "Барыс" по игре в меньшинстве (81,1 процента). С большим отрывом по этому показателю лидирует омский "Авангард" (90,3 процента), которому столичный клуб в победном матче забил
два гола в большинстве. Автором единственной шайбы в меньшинстве остается Фрэттин, которую он отправил в ворота рижского "Динамо".
Гол без броска по воротам. Как "невероятная" шайба легионера "Барыса" отправила "Авангард" в нокаут
Добавим, что "Барыс" выиграл
четвертую встречу подряд, победив
на выезде "Авангард", и закрепился с 41 очком на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 26 декабря, когда на домашнем льду примут хабаровский "Амур".
Догнать и обогнать "Авто" с "Торпедо". "Барыс" разобрался с "Авангардом" и рвется в плей-офф КХЛ
Vesti.kz выбирают лучшего спортсмена 2020 года. Давайте сделаем это вместе! Свой голос можно отдать по этой ссылке