"Барыс" сыграет в первом круге Кубка Гагарина с "Металлургом", а в регулярном чемпионате КХЛ финиширует на восьмом месте в конференции. Некоторые моменты завершения первого этапа турнира - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб подошел к вынужденному досрочному перерыву в КХЛ с 48 очками после 47 проведенных матчей, но обеспечил себе место в топ-8 конференции. Не должны сказаться на позициях возможные варианты продолжения регулярного чемпионата, ведь у "Барыса" есть запас в баллах.

Если с команд все же снимут "лишние" очки, чтобы учитывать только результаты первых 45 игр, то "Барыс" останется восьмым, а в лидеры "Востока" вырвется "Металлург". Именно с магнитогорцами встретится казахстанская команда на старте плей-офф, а не с челябинским "Трактором", как могло бы быть при обычном завершении турнира.

Если же клубам предложат доиграть по три матча, то "Барыс" тоже имеет преимущество перед нижестоящими конкурентами. До перерыва казахстанцы находились в хорошей форме, выиграв все матчи в 2022 году, а помешать им может только "Амур". С другой стороны, клуб из Хабаровска победил только в двух играх из пяти последних.

Таким образом, как бы не решили доигрывать чемпионат, казахстанский "Барыс" может готовиться к Кубку Гагарина. Олимпийский турнир для столичного клуба пройдет практически не заметно, ведь наша сборная не пробилась на Игры в Пекин, а интереса к игрокам со стороны других участников старта, можно сказать, не было.

Таблица Восточной конференции КХЛ

1. "Металлург" - 68 очков (набрано по факту - 71 очко).

2. "Трактор" - 65 очков (73).

3. "Ак Барс" - 62 очка (66).

4. "Салават Юлаев" - 60 очков (62).

5. "Авангард" - 54 очка (58).

6. "Сибирь" - 52 очков (57).

7. "Нефтехимик" - 47 очков (52).

8. "Барыс" - 44 очка (48).

9. "Амур" - 40 очков (46).

10. "Автомобилист" - 42 очка (42).

11. "Адмирал" - 27 очков (35).

12. "Куньлунь" - 25 очков (25).

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Добавим, что ранее появилась информация о возможных вариантах продолжения сезона в КХЛ. Окончательных сроков возобновления регулярного чемпионата в КХЛ пока нет, но "Барыс" сыграет в плей-офф с кем-то из дуэта "Металлург"-"Трактор".