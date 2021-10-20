Свыше 65 очков нужно набрать казахстанскому "Барысу", чтобы фактически претендовать на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые моменты конкуренции - в материале корреспондента Vesti.kz.

В текущем сезоне столичный клуб набрал 18 очков в 20 матчах, занимая седьмое место в Восточной конференции. Казахстанцы обгоняют хабаровский "Амур", который идет девятым, на два очка.

Пройдена примерно треть дистанции регулярного чемпионата, а "Барыс" отстает от необходимого графика. В активе столичного клуба уже должно быть 22 и более очков. Итоговых 60 очков и меньше, скорее всего, не хватит для выхода в плей-офф КХЛ.

Восточная конференция КХЛ в последних пяти сезонах

Сезон-2016/2017 (по 3 очка за победу в основное время)

5. "Барыс" - 90 очков

...8. "Куньлунь" - 83 очка

9. "Сибирь" - 83 очка

Сезон-2017/2018

8. "Амур" - 88 очков

9. "Сибирь" - 87 очков

10. "Барыс" - 74 очка

Сезон-2018/2019 (по два очка за победу в основное время)

2. "Барыс" - 86 очков

...8. "Трактор" - 58 очков

9. "Сибирь" - 54 очка

Сезон-2019/2020

2. "Барыс" - 82 очка

...8. "Нефтехимик" - 64 очка

9. "Амур" - 62 очка

Сезон-2020/2021

6. "Барыс" - 69 очков

...8. "Торпедо" - 67 очков

9. "Сибирь" - 58 очков

"Барыс" начал "сливать" легионеров, или почему форвард за 35 миллионов оформил первый хет-трик в КХЛ

Напомним, после очередной выездной серии "Барыс" в Нур-Султане сыграет встречи с ярославским "Локомотивом" (22 октября) и "Северсталью" из Череповца (24 октября).

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