Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 7 декабря, столичный "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит новосибирская "Сибирь", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнётся в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Последний матч команд прошёл 1 декабря в Новосибирске, где хозяева льда победили со счётом 4:1.

Астанчане с 29 очками занимают девятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы находятся на последней, 11-й строчке, имея в активе 24 балла.

В лазарете казахстанского клуба числится только канадский защитник Тайлер Уотерспун.

Далее "Барысу" предстоит короткая выездная серия игр против екатеринбургского "Автомобилиста" (16 декабря) и московского "Динамо" (18 декабря).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!