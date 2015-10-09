Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лионель Месси установил новый рекорд по числу трофеев в футболе

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси укрепил статус самого титулованного футболиста в мире, передают Vesti.kz.

Сегодня, в матче против "Ванкувера", он помог своему клубу впервые в истории стать чемпионом американской футбольной лиги МЛС.

Таким образом, Месси выиграл 48 трофеев в карьере:

Сборная Аргентины: 6
"Барселона": 35
ПСЖ: 3
"Интер Майами": 4

Интересно, что в подсчёте трофеев Месси есть небольшие расхождения: одни источники указывают 47 титулов, другие — 48. Например, "Интер Майами" получил приз за победу в Восточной конференции МЛС, но он не считается официальным, поэтому его не учитывают некоторые издания.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. В октябре он продлил контракт с клубом до 31 декабря 2028-го. В нынешнем сезоне он провёл 49 матчей, забил 43 гола и сделал 26 результативных передач.

