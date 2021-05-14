Шведский вратарь Хенрик Карлссон поблагодарил фанатов за поддержку после ухода из "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо за пять удивительных лет. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Болельщики, вы лучшие. Спасибо за поддержку", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что накануне вокруг Карлссона разгорелся скандал. Будучи натурализованным для сборной Казахстана, он готовился вместе с ней к чемпионату мира в топ-дивизионе в Риге, но покинул ее расположение. Официально сообщалось, что "по семейным обстоятельствам". Но по некоторым данным, он уехал из-за того, что его не устроили условия предложенного "Барысом" контракта.

В итоге, вместо Карлссона в сборную был вызван вратарь "Темиртау" Демид Еремеев.

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