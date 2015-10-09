Где и когда смотреть матч "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 15 января, ХК "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет на своем льду нижнекамский "Нефтехимик", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Барыс Арене" начнется в 19:00 по местному времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте вещателя.

Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Нефтехимик"

Столичный клуб потерпел поражения в последних четырех матчах кряду, провалив выездную серию. Команда Михаила Кравца уступила "Торпедо" (3:2), "Ак Барсу" (3:1), "Салавату Юлаеву" (3:1) и "Автомобилисту" (2:1 ОТ).

Сейчас "Барыс" занимает предпоследнее десятое место в Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков в 46 играх.

У "Нефтехимика" 49 баллов после 46 матчей и пятое место на "Востоке".

