Форвард казахстанского "Барыса" Томаш Юрчо вошел в состав сборной Словакии по хоккею на Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба клуба.

Помимо Юрчо, за Словакию сыграют шесть представителей клубов КХЛ. Среди них - хоккеисты минского "Динамо", "Сибири", "Авангарда" и "Торпедо".

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд пройдет с 9 по 20 февраля. Словаки сыграют в группе C вместе со сборными Швеции, Финляндии и Латвии.

Напомним, Юрчо подписал контракт с "Барысом" в ноябре 2021 года. Он имеет богатый опыт выступлений в НХЛ, где защищал цвета "Детройта", "Чикаго", "Эдмонтона". В составе казахстанского клуба словак провел 17 матчей и набрал 11 (3+8) очков по системе "гол+пас".

Полный список сборной Словакии выглядит следующим образом:

Вратари: Патрик Рибар ("Динамо" Минск), Бранислав Конрад ("Оломоуц"), Матей Томек ("Комета" Брно).

Защитники: Марек Дялога ("Комета" Брно), Петр Черешняк ("Плзень"), Мартин Гернат ("Лозанна"), Мартин Маринчин ("Оцеларжи"), Марио Грман (ХПК), Шимон Немец ("Нитра"), Михал Чайковски ("Сибирь"), Самуэль Княжко ("Сиэтл Тандербердс").

Нападающие: Либор Гудачек ("Динамо" Минск), Марко Дано, Милош Роман (оба - "Оцеларжи"), Томаш Юрчо ("Барыс"), Кристиан Поспишил ("Давос"), Андриан Холешински ("Нитра"), Милош Келемен ("Млада Болеслав"), Петер Цегларик ("Авангард"), Самуэль Такач ("Слован"), Петер Зузин ("Зволен"), Михал Криштоф ("Комета" Брно), Юрай Слафковски (ТПС), Марек Хривик ("Торпедо"), Павол Регенда ("Дукла").

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