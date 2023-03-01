Экс-тренер сборной Казахстана назвал причину провала "Барыса" в КХЛ

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©ХК "Ак Барс"

Российский тренер Владимир Крикунов в интервью Bet News оценил провальное выступление столичного "Барыса" в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Астанчане, набрав 61 балл в 68 играх, заняли последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и не попали в плей-офф Кубка Гагарина.

- Вы упомянули, что вас удивило отсутствие в зоне плей-офф "Спартака" и "Трактора". А удивило ли вас отсутствие "Барыса", в котором также много иностранцев и белорусский главком Андрей Скабелка?

- "Барыс" в этом году весь сезон выступал не очень. И состав скажу не супер, Михайлис что-то сдал в этом году. В прошлом году его отец был тренером "Барыса", так он рвал и метал. А в этом и контракт больше получил, и ни шатко, ни валко провел чемпионат. Плюс в прошлом году тройка была хорошая с Волком, который сейчас играет в "Автомобилисте", центральным был, хорошее взаимодействие было. Поэтому "Барыс" не попал в восьмерку.

Напомним, что 72-летний Крикунов возглавлял "Барыс" в период 2012-2013 годов. Также в это время тренировал сборную Казахстана. Экс-форвард национальной команды Константин Савенков отмечал невероятные нагрузки от Крикунова.

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Метки:
Крикунов Владимир Барыс в КХЛ КХЛ

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