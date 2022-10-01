Экс-форвард "Барыса" высказался о камбэке с 0:3 и сделал заявление

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 10:30
©

Нападающий "Спартака" Роман Старченко в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил, что ему не впервой вытаскивать сложные матчи, передает корреспондент Vesti.kz. 36-летний казахстанец забил дебютный гол за новый клуб.

Российский клуб отыгрался с 0:3 и выиграл матч в регулярном чемпионате КХЛ, а экс-игрок "Барыса" забил победный гол.

- Накатили на соперника и сыграли правильно, поэтому и получилось шайбу у торпедовца прямо на выходе из зоны отобрать, - рассказывает Старченко. - Вышел "1 в 0", бросил, забил. Больше и рассказывать особо нечего.

- Защитник "Торпедо" ошибся в этом эпизоде?

- Раз мы гол забили, значит, он точно неправильно сыграл.

- Как восстановились после травмы? Судя по голу все уже в порядке?

- Все нормально, но пока еще набираю форму.

- За счет чего вытащили такой сложный матч?

- Главное не опускать руки и до конца бороться. Если есть характер, то и победа придет. Все проявили терпение и работоспособность. Всей командой пропускали, всей и отыгрывались.

- У вас в карьере были матчи, когда удалось отыграться с 0:3?

- Мне доводилось и с 0:4 отыгрываться несколько лет назад. И как раз у "Торпедо", кстати. Так что не впервой.

Легенда "Барыса" принес победу в КХЛ после камбэка с 0:3

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КХЛ Спартак Москва Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:30
КХЛ
Экс-форвард "Барыса" высказался о камбэке с 0:3 и сделал заявление
Сегодня , 09:33
КХЛ
Легенда "Барыса" принес победу в КХЛ после камбэка с 0:3
Вчера , 10:09
КХЛ
Форвард сборной Казахстана помог обыграть "Ак Барс" и вернулся в топ-5 КХЛ
29 сентября, 21:28
КХЛ
КХЛ перенесла матч "Барыса"
29 сентября, 11:56
КХЛ
"Нафиг подписали". "Барыс" высмеяли за курьез от легионера в КХЛ
29 сентября, 10:31
КХЛ
"Потерял шайбу из виду - она ударила меня". Голкипер "Барыса" - о курьезном голе
29 сентября, 09:35
КХЛ
В КХЛ выделили камбэк "Барыса" с курьезным голом вратаря
29 сентября, 07:33
КХЛ
В "Барысе" разобрали победу над "Спартаком" и курьезную шайбу
29 сентября, 01:08
КХЛ
Скабелка объяснил камбэк "Барыса" в матче со "Спартаком"
29 сентября, 00:43
КХЛ
"Барыс" совершил камбэк и одержал победу над "Спартаком"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»