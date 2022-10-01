Легенда "Барыса" принес победу в КХЛ после камбэка с 0:3

Казахстанский форвард Роман Старченко забил победный гол в матче "Спартака" против "Нефтехимика" в регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Это его дебютная шайба за российский клуб.

Старченко, который первые 14 сезонов Лиги отыграл за "Барыс", забил гол на 50-й минуте встречи и принес своему клубу два очка.

К 20-й минуте игры "Нефтехимик" выигрывал с разницей в три шайбы (0:3), но голы во втором и третьем периодах принесли "Спартаку" волевую победу.

Форвард сборной Казахстана помог обыграть "Ак Барс" и вернулся в топ-5 КХЛ

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!