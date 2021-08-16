"Его необходимо вывести на чистую воду". "Куньлунь" сделал заявление и опроверг слова игрока "Торпедо"

Пекинский "Куньлунь Ред Стар" выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим усть-каменогорского "Торпедо" Стасом Петросяном и его интервью, сообщает "Шайба.kz".

Инцидент произошел в концовке матча за третье место на Кубке Президента Казахстана. Потасовка между Петросяном и Янем Ху привела к массовой драке на льду.

"На взгляд нашего клуба, попытка погасить конфликт обернулась очередным его разжиганием. Утверждение о том, что Ян Ху крикнул в адрес Стаса Петросяна "Fuck you, armenian", является ложью, причем сколь наглой, столь и смехотворной.

Люди с постсоветского пространства, безусловно, знают, что фамилии, оканчивающиеся на "-ян", являются армянскими. Но игрок, родившийся в Китае, живущий в Северной Америке и к тому же носящий имя Ян, об этом понятия не имеет. Даже если бы он захотел каким-то образом оскорбить соперника, то определить его национальность по фамилии он бы никогда не смог.

К тому же по ходу матча, особенно во время конфликта, у игроков нет времени читать фамилии на спинах соперников и анализировать их происхождение. Неудивительно, что в интервью Стас Петросян посчитал нужным сделать оговорку: "То, что кричал он, никто не услышал, кроме меня".

Также ложью является последний пассаж, в котором рассказывается о встрече, беседе, взаимных извинениях и рукопожатии в тренажерном зале. Никакой беседы не было. По словам нашего хоккеиста, они лишь встретились взглядами, и Стас Петросян отвел глаза. Тот факт, что не было никакого разговора, могут подтвердить все наши игроки, находившиеся в то время в спортзале.

Самого хоккеиста, считаем, необходимо вывести на чистую воду. Не следует компенсировать неподобающее поведение ложью", - говорится в заявлении.

Напомним, что "Куньлунь" обыграл "Торпедо" (2:1) и занял третье место на Кубке Президента. Победителем же турнира стал столичный "Барыс", оказавшийся сильнее в финале карагандинской "Сарыарки" (7:3).

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