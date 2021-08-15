Массовой дракой хоккеистов закончился матч за третье место на Кубке Президента Казахстана

Массовая драка хоккеистов произошла в матче за третье место на предсезонном турнире - Кубке Президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел в концовке третьего периода. Драку затеяли нападающий "Торпедо" Стас Петросян и форвард "Куньлунь Ред Стар" Ян Ху, что привело к массовой потасовке на льду.

Сам матч завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу "Куньлуня". В составе победителей шайбы забросили Райан Спроул (18-я минута) и Кори Кейн (30-я). У проигравших отличился Егор Мажуга (58-я).

В финале турнира сыграют "Барыс" и "Сарыарка".

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