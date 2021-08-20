Казахстанский форвард Роман Старченко поднялся в ударную тройку "Барыса" в первом контрольном матче со сборной Беларуси, но это не единственное перемещение по составу. Несколько моментов реакции на потери в столичном клубе перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - в материале корреспондента Vesti.kz.

35-летний нападающий заменил канадского новобранца Кристиана Томаса, который по медицинским показателям не смог выйти на лед. Партнерами казахстанца стали Коди Куник и Мэтт Фрэттин, а измененное ведущее звено не набрало ни одного очка в отличие от Кубка Президента, где они привели "Барыс" к победе.

Сменился и напарник для Даррена Дица. Вместо Валерия Орехова из третьей пары подняли Егора Шалапова. 26-летний защитник неплохо отыграл столичный турнир, а его форма пришлась по душе Юрию Михайлису. Отсюда и прогресс. Но, предположим, что шансы у 22-летнего Орехова вернуться обратно еще будут.

Вторая пятерка не претерпела корректировок. Третья атакующая тройка была выстроена вокруг Аркадия Шестакова: он занял место в центре, а по краям вышли Алихан Асетов с Егором Петуховым. Они сменили повышенного Старченко и Кирилла Савицкого, которого решили приберечь.

На роль седьмого защитника претендуют двое - Самат Данияр и Адиль Бекетаев. Есть шанс остаться в заявке у кого-то из молодежной группы, куда входят Али Касенов, Алдияр Нурлан и Ансар Шайхмедденов. "Дежурными" центрфорвардами стали двое - Алексей Зубов и Дмитрий Гурков.

Предположим, что примерно так столичный клуб будет выглядеть в регулярном чемпионате КХЛ, а Старченко - единственный вариант на замену. Вернутся в строй Томас с Савицким, и состав снова немного перетрясут, но если не будет травм или дисквалификаций, то глобальных изменений не будет. Тренерский штаб ограничен в маневрах. Выбора нет.

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Напомним, 3 сентября столичный клуб стартует в КХЛ - на своем льду "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев".

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