Разбить фаворитов и непонятного аутсайдера, или как стартует "Барыс" в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует домашней серией игр, а корреспондент Vesti.kz оценил достижения соперников столичной команды в межсезонье.

До начала регулярного чемпионата в КХЛ осталось меньше двух недель, а для "Барыса" запланирована только одна контрольная встреча со сборной Беларуси. Соперники по официальным играм показали неплохие результаты.

1. "Салават Юлаев" (3 сентября)

Уфимская команда показывает результативный хоккей, выиграв четыре матча из шести. "Барыс" ожидает сложный, но интересный матч, в котором обновленный состав из столицы сыграет с фаворитом конференции.

Игры: "Нефтехимик" (5:4 Б), "Автомобилист" (3:1), "Локомотив" (3:4), "Северсталь" (6:2), "Металлург" (4:6) и СКА (4:1).

2. "Металлург" (5 сентября)

Еще один фаворит сезона, у которого пока положительный баланс предсезонных матчей. В прошлом розыгрыше турнира казахстанская команда была близка к тому, чтобы навязать борьбу, но сейчас разница между соперниками выросла.

Игры: "Северсталь" (6:3), "Нефтехимик" (2:1), "Ак Барс" (4:1 и 2:5), "Амур" (1:2), "Сибирь" (1:3) и "Салават Юлаев" (6:4).

3. "Амур" (8 сентября)

Хабаровский клуб стартовал с неожиданных побед над двумя клубами из Москвы, но затем были разбиты "Сибирью". "Амуру" отводят роль аутсайдера сезона, поэтому "Барыс" обязан их проходить, но может и обжечься.

Игры: "Спартак" (3:2), "Динамо" (2:1), "Сибирь" (0:8), "Ак Барс" (0:1), "Металлург" (2:1) и "Нефтехимик" (1:4).

4. "Спартак" (11 сентября)

Москвичи нестабильны. Практически все ключевые противостояния в межсезонье проиграны, а остановить удалось только ЦСКА. С другой стороны, армейцы переживают перестройку, и пока не ясно, на что способны.

Игры: "Амур" (2:3), "Адмирал" (3:0), "Динамо" Москва (2:6), "Торпедо" (1:2 и 2:5), "Витязь" (6:1) и ЦСКА (2:1 ОТ).

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