Юрия Михайлиса уволят или легионеров выгонят? Чем "Барыс" интересен в сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" проведет пару контрольных игр против сборной Беларуси и погрузится в подготовку к сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О некоторых "загадках" для столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

До старта игр в регулярном чемпионате КХЛ "Барысу" осталось сыграть всего пару матчей. Осталось всего две недели, чтобы подкорректировать ошибки и заметно усилиться. Казахстанскому клубу важно уверенно стартовать в сезоне, иначе нас могут ждать коренные изменения.

1. Игра в неравных составах

В "Барысе" достаточно исполнителей, которые умело могут организовать хитрую комбинацию и реализовать большинство. Но мы обратим внимание на меньшинство. Столичный клуб обязан стремиться минимизировать штрафы, которыми мог бы воспользоваться соперник. Дисциплина должна выйти на первое место.

2. Дебют Андрея Шутова

Казахстанский голкипер пока за "Барыс" не играл. По признанию Юрия Михайлиса, он пока уступает Никите Бояркину с Йони Ортио, но еще может нагнать конкурентов. Игры против Беларуси - хороший вариант для проверки молодого вратаря.

3. Шанс для молодежи

На Кубке Президента за "Барыс" выступало новообразованное молодежное звено, которое проявило себя неплохо. Возможно, что в КХЛ мы их увидим не так часто, но перспективы у ребят есть. "Барысу" не хватало крепких молодых исполнителей, которые полноценно могут отыграть свою смену.

4. Юрий Михайлис

Казахстанского специалиста "увольняли" перед прошлым сезоном, но он выстоял и не провалил работу. А если бы немного везения со сборной Казахстана, мог бы рассчитывать на долгосрочный контракт. Сможет ли Михайлис справиться с командой, когда "Барыс" будет штормить? Главный вопрос для клуба в КХЛ.

5. Проверка для новых лидеров

Еще один экзамен. Мэтт Фрэттин, Коди Куник с Кристианом Томасом были результативны на столичном турнире, но официальные игры еще не стартовали. Важнее будет показать себя в КХЛ, которая стартует через пару недель. От игры этого трио напрямую зависят успешность "Барыса" и срок работы Михайлиса.

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Добавим, "Барыс" в КХЛ стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым", а в августе проведет пару контрольных встреч со сборной Беларуси.

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