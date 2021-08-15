"Я доволен". Михайлис - о завоеванном трофее, новичках "Барыса" и выборе вратаря

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис подвел итоги Кубка Президента Казахстана и оценил игру новичков команды на турнире.

В финале турнира столичный клуб обыграл карагандинскую "Сарыарку" со счетом 7:3 и в шестой раз в истории завоевал трофей.

- Хорошая игра, достойна финала. Соперник солидный и организованный, очень много неприятностей сегодня нам доставил. Но наша команда с каждой игрой прибавляла и по движению, и по качеству передач.

Мы создали очень много моментов, которые обязаны были реализовывать, но игра вратарей и оборона соперника не позволяли нам этого сделать. Демид Еремеев у "Сарыарки" здорово сыграл на воротах, выручил свою команду.

Скажу, что в целом доволен сегодня командой. В нужный момент добавили. Мы посмотрели на новичков и молодежь. С каждой игрой они прибавляют, понимают систему команды.

- Как прокомментируете игру новичков "Барыса"?

- Я доволен тем, как они влились в коллектив, как их приняла команда. Доволен тем, что они показывают на льду. Конечно, это не лучшие их матчи, но я уверен, что в сезоне они покажут себя с наилучшей стороны.

- Состав первого звена так и останется? Или будете его менять?

- Сейчас поедем в Минск и пока начнем этим звеном. Вы сами видели, большинство у них получается. Они общаются на английском языке и понимают друг друга с полуслова. Скорее всего, так и останутся, но возможны другие варианты.

- Неплохо проявил себя Олле Альсинг. Он больше домосед, чем атакующий защитник. Планируете поставить его к Даррену Дицу, который часто срывается в атаки? А Валерий Орехов не всегда стабилен.

- Нет таких мыслей.

- Валерий Орехов и Даррен Диц останутся в первой паре?

- Будем экспериментировать. Тот же Егор Шалапов нормально сыграл, в некоторых моментах выручал. Олле Альсинг и Эрик Мартинссон останутся во второй паре.

- Почему не было Максима Мусорова?

- Максим Мусоров проходил молодежные сборы. Врач сказал, что он получил повреждение и не готов работать на полную. Но мы хотели забрать его на базу.

- Как отнеслись к тому, что на турнир приехали команды из чемпионата Казахстана?

- Мы ждали другие команды. По определенным причинам рижское "Динамо" оказалось от участия. Спасибо руководству "Сарыарки" и "Торпедо", что откликнулись. Нам были нужны эти игры как воздух. Каждый матч был напряженный. Я доволен этим турниром.

- Что скажете об игре Никиты Бояркина?

- Самое главное, что Никита Бояркин психологически готов на сезон. Он настроился и готов себя проявлять, биться за место в составе. Хочет быть первым вратарем. Значит, будет, если поставил себе такую цель. Игры показали, что он умеет выручать команду.

- Нельзя не отметить защитника Адиля Бекетаева. Вы давно к нему присматривались?

- Да, хотели дать ему шанс. Планировали взять его на чемпионат мира, но выбор в итоге пал на более опытных игроков. Я ему еще тогда сказал, что возьмем на сборы в "Барыс". Но у него впереди еще много работы.

- Почему не сыграл Андрей Шутов?

- Так решил тренерский штаб. Пока выбор пал на Йони Ортио и Никиту Бояркина. Мы обсуждали это с Александром Шиминым и смотрели, как Андрей Шутов работает и тренируется. В предстоящих матчах в Беларуси он будет играть.

- Почему отказались от Илайджи Вилио? Что можете сказать о нем, учитывая, что ранее он не играл на профессиональном уровне?

- Илайджа Вилио - хороший парень, я вам скажу. Но хороший парень - это не профессия. Физически очень мощно выглядит, но по многим другим причинам он не подходит под нашу команду. Я не вижу его в составе.

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