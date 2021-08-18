Звезда для "Барыса", с которой нужно пылинки сдувать. Кто из новичков может заменить Дица и Фрэттина

Лидеры "Барыса" Даррен Диц с Мэттом Фрэттином могут уйти из команды в следующем межсезонье, а новыми звездами казахстанского клуба должны стать молодые и перспективные исполнители. Варианты - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда пошла на существенное обновление состава, где роль казахстанских хоккеистов должна увеличиться. Некоторые из них - потенциальные фавориты в составе.

1. Никита Бояркин

Казахстанский голкипер ворвался в состав команды после уверенной игры за национальную сборную на чемпионате мира. Потенциально, 22-летний хоккеист способен побороться за позицию первого номера. Шансы хорошие. Осталось подтвердить выданные авансы.

2. Адиль Бекетаев

192-сантиметровый защитник еще не подписал полноценный контракт, но если сделает это, то обязан просто уничтожать всех в КХЛ. Его первая цель - место в топ-6 "Барыса". Затем - в четверке ведущих игроков обороны. Надеемся, Бекетаев сможет реализовать свои возможности.

3. Алдияр Нурлан

17-летний бомбардир. С ним также связаны большие ожидания. Специалисты в "Барысе" обязаны не провалить работу по подводу юниора к составу, поскольку он уже сейчас результативен. Рост - выше 180 сантиметров. Нурлан - потенциальная звезда клуба, с которой в клубе обязаны пылинки сдувать.

4. Самат Данияр

Молодой защитник умеет быть полезным "Барысу". Но он обязан прогрессировать. На счету казахстанца всего пару очков в КХЛ, но это не предел. Данияр неплохо вписался в команду в прошлом сезоне, а в новом - он уже не дебютант. Ожидания самые позитивные.

5. Диас Гусейнов

20-летний форвард обязан дебютировать в КХЛ, так как перерос молодежный хоккей. В "Снежных Барсах" он - лидер. Сейчас перед ним следующий шаг - показать себя в "Барысе". Рассчитываем, что молодой казахстанец сможет справиться с ответственностью и заиграет на новом уровне.

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Добавим, "Барыс" в КХЛ стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым", а в августе проведет пару контрольных встреч со сборной Беларуси.

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