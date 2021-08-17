Звезда КХЛ, Дамир Рыспаев и легионеры. Как в "Барысе" новички "притягивают удачу"

Новобранцы "Барыса" выбрали игровые номера, под которыми начнут сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). "Девятка" Доуса или "88" Рымарева нашли следующих обладателей. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Свою "двойку" вернул Роман Савченко, который оказался в "Барысе" после командировки в "Сибирь" и "Локомотив". 55-й номер использовал Максим Минеев, но "Барыс" с ним расстался. Другие новички еще могут начать сезон в КХЛ за столичный клуб.

Защитники:

- Олле Альсинг (№9)

"Девятка" связана с именем Джесси Блэкера, но история номера стартовала с другого уроженца Канады - подвижного форварда Тревора Летовски. Его сменил еще один канадский нападающий, который добился статуса звезды - Найджел Доус.

- Эрик Мартинссон (№66).

Не использовался.

- Адиль Бекетаев (№87).

Казахстанский номер. Прежними обладателями были форвард Константин Савенков и защитник Артемий Лакиза.

Форварды:

- Али Касенов (№7).

С этим номером в Лиге стартовал все тот же Лакиза, а затем он перешел во владение другого игрока обороны Максима Семенова.

- Коди Куник (№37).

Еще одна комбинация, которую облюбовали защитники - Евгений Фадеев и Петер Подхрадски.

- Алдияр Нурлан (№79).

Традицию начал форвард Максим Беляев, а затем ее поддержал другой нападающий Михаил Рахманов.

- Кирилл Савицкий (№84).

Не использовался.

- Ансар Шайхмедденов (№88).

Евгений Рымарев, Дамир Рыспаев, Зак Хэмилл и Батырлан Муратов - прежние владельцы номера в "Барысе".

- Кристиан Томас (№92).

Не использовался.

- Алексей Зубов (№98).

Под этим номером одну встречу в КХЛ провел молодой казахстанский форвард Александр Мелихов.

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Добавим, "Барыс" в КХЛ стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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