"Я такого еще не видел". Михайлис прокомментировал матч "Барыса" со сборной Беларуси

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис подвел итоги товарищеского матча со сборной Беларуси, сообщается на сайте клуба.

Напомним, что в основное время казахстанская команда потерпела поражение со счетом 1:2, но затем команды провели еще 20-минутный овертайм и буллитную серию. Михайлис признался, что играть в таком формате было интересно.

- Соперник с первых минут начал играть активно. Было преимущество в движении, в бросках. Потихоньку мы пришли в себя. Во втором периоде на небольшом отрезке играли на равных. Подвели удаления. В третьем периоде игра была под нашим контролем. Очень много атаковали, могли забить больше одного гола. Одной шайбы для победы мало. Могли сравнять счет.

- Как вам соперник?

- Что минское "Динамо", что сборная Беларуси всегда выходят и бьются до конца. Знали, что соперник усилился легионерами. Очень мощная команда. Удачи ей в олимпийской квалификации.

- Как оцените игру молодежного звена?

- Ребята 2002, 2004 года весь матч провели. Прилично выделялись, могли забить. Молодцы.

- Кого-то из более опытных отметите?

- Лилья здорово сыграл, защитники Альсинг, Мартинссон. Савченко уверенно и надежно сыграл в обороне.

- В субботнем спарринге со сборной Беларуси планируете кого-то другого посмотреть в составе?

- Да нет, сегодня один игрок травму получил. У нас один запасной, так что этим составом и будем играть.

- Насколько легко адаптировались к этой площадке за столь короткое время?

- Тяжело было. Мы прилетели, полдня проспали. Состояние сонное было. Хорошая тренировка в пять часов вечера была, продышались. Хороший лед, хорошая арена. Все условия, спасибо большое.

- Такой формат овертайма для вас необычен?

- Я такого еще не видел. Интересно.

- Насколько игроки успевали по ходу овертайма понимать, в каком формате играть надо?

- Все было быстро. У нас есть бригады большинства и меньшинства, нет проблем.

- Такой формат овертайма дает много пищи для размышлений?

- Очень много дает, да.

- Потрясающая реализация буллитов. Уделяете особое внимание этому компоненту?

- Нет, это уровень и мастерство игроков. Выходят и качественно исполняют.

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