"Другая культура". Диц - об отъезде в Казахстан и переходе из "Барыса" в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Даррен Диц, ранее выступавший за астанинский "Барыс" и сборную Казахстана по хоккею, в интервью "Ледкасту" вспомнил о своем этапе карьеры в нашей стране, а также рассказал о разнице между нынешним клубом и казахстанским, сообщают Vesti.kz.

- Что вы знали о России, Казахстане и КХЛ, когда получили предложение от "Барыса"?

- Честно говоря, я знал мало. Но я немножко общался с ребятами, в раздевалке всегда ходят слухи, ведь кто-то играл в КХЛ. Когда я получил предложение от "Барыса", посмотрел на состав, увидел там Найджела Доуса, Кевина Даллмэна, Дастина Бойда. Я поговорил с Найджелом, он тогда был капитаном команды, посоветовался с Джеффом Глассом, вратарем, они дали мне много информации. Как отнеслись родители к тому, что я уезжаю в Казахстан? Повторюсь, они меня всегда поддерживали. Тогда, когда я принял это решение, мне было 23 года. Сейчас мне кажется, что я был совсем мальчиком, но тогда я думал, что уже взрослый и могу принимать такое решение. И я поехал! Вышел ночью из самолета - вижу, человек в куртке "Барыса". Мы сели в минивэн и поехали в гостиницу, я смотрел на город, было очень интересно.

- Как проходила адаптация к хоккею в КХЛ?

- Наверное, размер площадки был главной разницей. Но адаптироваться в "Барысе" было просто, ведь я играл в звене с Доусом, Даллмэном, Бойдом, я как будто и не был иностранцем! Играли в свою игру, делали свою работу. Мы жили в одном комплексе, ходили везде вместе. Я благодарен им за их помощь. Куда сходить в Астане? Мне очень нравилось гулять в парке, я жил на набережной недалеко от реки, там очень красиво, спокойно.

- Могли ли тогда себе представить, что спустя несколько лет станете в Казахстане, России настолько "своим"?

- Во-первых, очень приятно, что вы назвали меня "своим"! Когда я приехал в КХЛ, вся карьера была впереди, но я хотел не только играть в хоккей. Мне хотелось испытывать что-то другое. Другая культура, менталитет, много чего. Хотел открывать новый мир для себя. Поэтому переезд в КХЛ для меня был не только о хоккее, не только о спорте. Это отношение помогало мне и на льду, и в жизни.

- Каким для вас был переход из "Барыса" в ЦСКА?

- Было очень круто. В ЦСКА сразу понятна задача клуба, каждый год - только одна задача. Это вдохновляло. Когда ты находишься в раздевалке и все ребята заряжены на это, на тренерский штаб. Клуб с опытом, много раз играли в финале. Это заставляло достигать другого уровня. Одно дело быть хорошим хоккеистом, другое - быть чемпионом. Этому я научился в раздевалке ЦСКА. Что удивляет в Сергее Федорове - он ходит, как чемпион. Его слово, его персона - чемпион! Он выигрывал на разном уровне, как тренер, как игрок, много опыта. Хочется быть губкой и впитывать это. Его спокойствие и уверенность передаются нам, игрокам.

30-летний Диц выступал за "Барыс" с 2017 по 2021 год. Ранее хоккеист решил не отказываться от канадского гражданства, вследствие чего лишился казахстанского паспорта и не сыграл за нашу сборную на ЧМ-2023.