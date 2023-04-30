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Диц, Блэкер, Волк и Сведберг не сыграют за сборную Казахстана на ЧМ-2023

Диц, Блэкер, Волк и Сведберг не сыграют за сборную Казахстана на ЧМ-2023
©КФХ

Канадцы Даррен Диц, Джесси Блэкер, Кертис Волк и швед Виктор Сведберг не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира. Натурализованные хоккеисты, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства, сообщает Шайба.kz.

По закону, все четыре спортсмена должны быть лишены казахстанского гражданства, после чего они будут считаться легионерами в КХЛ. До этого казахстанский паспорт выводил их из-под лимита.

Защитник Даррен Диц выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина. В плей-офф он сыграл 27 матчей и набрал 11 (4+7) очков. В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист записал в актив 15 (5+10) результативных баллов.

Игрок обороны "Автомобилиста" Джесси Блэкер провел в прошедшем сезоне КХЛ 58 матчей и заработал 12 (4+8) очков.

Форвард Кертис Волк также защищал цвета екатеринбургской команды. В 63 матчах он забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу.

Защитник "Авангарда" Виктор Сведберг провел за омский клуб 45 встреч и набрал 7 (2+5) очков.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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Метки:
Диц Даррен Сборная РК по хоккею

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