"Дно пробито". Фанаты - о поражении "Барыса" и злости Паскуале

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Сегодня 22:49 Комментарии 1
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Столичный "Барыс" потерпел поражение на своем льду от пекинского "Куньлуня" (1:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Канадский голкипер астанчан Эдвард Паскуале провел весьма неплохой матч, несколько раз выручив свою команду. Однако, после очередной неудачи астанчан, не сдержал своих эмоций, сломав клюшку о ворота.

Фанаты казахстанского клуба также были расстроены проигрышем, оставив свои комментарии под видео:

"Просто позор, 3-й период вообще не играли. Нам нужен другой тренер, Мамбеталиев не тянет уровень. Сочувствую Эдди"

"Все мы немного Паскуале"

"Дно пробито, ну а Эдди искренне жалко"

"Господи, ну посмотрели мы на Галыма... ну не его это... я смотреть это битье головой об стену не могу больше"

"Есть кто с Астаны? Забегите там в офис клуба, объясните, что в хоккей не так играют, как играет "Барыс"

"Куньлуню" проиграть… мда"

"Мертвая команда, раздающая очки всем командам, даже китайцам. У руководства даже и нет планов менять что-то в этой команде"

"Барыс" следующую игру в КХЛ проведет дома с череповецкой "Северсталью" 12 ноября.

Названа причина третьего подряд поражения "Барыса" в КХЛ

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь
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